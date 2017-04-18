Соцсеть Instagram получит поддержку офлайн режима. Об этом было объявлено в рамах конференции Facebook F8 2017.

Новшество позволит просматривать фотографии, которые ранее были открыты в ленте, и отставлять к ним комментарии при отсутствии интернета. Также в офлайн режиме можно будет «лайкать» публикации, сохранять фотографии и отписываться. Все изменения будут применяться сразу после восстановления интернет-подключения.





Сперва автономный режим появится в Android-приложении, что позволит проверить его полезность в регионах с плохо развитой сетевой инфраструктурой. Затем он будет добавлен в приложение для iOS.

Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.