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Instagram получит поддержку офлайн режима
19.04.2017 13:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Соцсеть Instagram получит поддержку офлайн режима. Об этом было объявлено в рамах конференции Facebook F8 2017.
Новшество позволит просматривать фотографии, которые ранее были открыты в ленте, и отставлять к ним комментарии при отсутствии интернета. Также в офлайн режиме можно будет «лайкать» публикации, сохранять фотографии и отписываться. Все изменения будут применяться сразу после восстановления интернет-подключения.
Сперва автономный режим появится в Android-приложении, что позволит проверить его полезность в регионах с плохо развитой сетевой инфраструктурой. Затем он будет добавлен в приложение для iOS.
Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно ее посещают 600 миллионов активных пользователей.
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Соцсеть Instagram получит поддержку офлайн режима. Об этом было объявлено в рамах конференции Facebook F8 2017....
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