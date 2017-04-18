Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 получит сдвоенную камеру. Такого мнения придерживается авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По его словам, новый флагман Samsung порадует камерой с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным длиннофокусным. По качеству получаемых снимков гаджет может быть сравним грядущим iPhone 8. Также основная камера может иметь трехкратный оптический зум.





Galaxy Note 8 приписывают 6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD, рабочая площадь которого будет занимать почти всю переднюю поверхность. По габаритным размерам устройство будет сопоставимо с Galaxy Note 7. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, будет встроен прямо в экран.

Официальный анонс смартфона Galaxy Note 8 состоится в августе или сентябре.