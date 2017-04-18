Компания AMD официально представила новые видеокарты Radeon RX 580, RX 570, RX 560 и RX 550. Все новинки представляют собой улучшенные версии предыдущего поколения и имеют чуть более высокую производительность. Результаты синтетических тестов говорят, что в среднем они быстрее на 10%, сообщает InGame .

Старшая в линейке Radeon RX 580 призвана составить конкуренцию GeForce GTX 1060. У нее – 2304 потоковых процессоров, 4/8 ГБ памяти GDDR5 и 256-разрядная шина. Частота GPU равна 1257/1340 МГц, памяти – 8000 МГц. В России стоимость модели с 4 ГБ памяти составляет 13 449 рублей, с 8 ГБ – 15 299 рублей.

Radeon RX 570 имеет 2048 потоковых процессоров, 4 ГБ памяти и 256-разрядную шину. Частотные характеристики для ядра и памяти равны 1168/1244 и 7000 МГц соответственно. За данную карточку производитель просит 11 299 рублей.





Radeon RX 560 располагает 1024 потоковыми процессорами, 4 ГБ памяти и 128-разрядной шиной. Графический процессор работает на частоте 1175/1275 МГц, память – на 7000 МГц. Российская цена пока не озвучена, но в США за нее просят $99 без учета налогов.

Radeon RX 550 имеет всего 512 потоковых процессоров, 2/4 ГБ памяти и 128-разрядную шину. Частота GPU достигает 1326 МГц, памяти – 7000 МГц. Стоимость карточки составляет 5369 рублей.