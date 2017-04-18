Новый флагманский смартфон iPhone 8 поступит в продажу на несколько месяцев позже. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

По данным источника, презентация устройства состоится в сентябре, но продажи стартуют несколькими месяцами позже. Это связано с большим количеством инноваций, которые должен получить юбилейный iPhone.





iPhone 8 станет первым смартфоном Apple с покатым OLED-экраном, который займет почти всю фронтальную поверхность. Также гаджету приписывают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, который может стать основной причиной задержки устройства. Еще у него будет двойная вертикальная камера и поддержка беспроводной зарядки.

Компанию iPhone 8 составят 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus, которые не будут сильно отличаться от предшественников.