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iPhone 8 задержится на несколько месяцев

19.04.2017 14:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон iPhone 8 поступит в продажу на несколько месяцев позже. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.

По данным источника, презентация устройства состоится в сентябре, но продажи стартуют несколькими месяцами позже. Это связано с большим количеством инноваций, которые должен получить юбилейный iPhone.

iPhone 8 задержится на несколько месяцев

iPhone 8 станет первым смартфоном Apple с покатым OLED-экраном, который займет почти всю фронтальную поверхность. Также гаджету приписывают встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, который может стать основной причиной задержки устройства. Еще у него будет двойная вертикальная камера и поддержка беспроводной зарядки.

Компанию iPhone 8 составят 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus, которые не будут сильно отличаться от предшественников.

 
 
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Новый флагманский смартфон iPhone 8 поступит в продажу на несколько месяцев позже. Об этом сообщает...

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