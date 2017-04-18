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Разработка Cyberpunk 2077 перезапущена, игра задержится до 2019 года

19.04.2017 15:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Разработка ролевой игры Cyberpunk 2077 была перезапущена в 2016 году. Об этом сообщил инсайдер под псевдонимом boskee с форума NeoGAF, который имеет связи внутри студии CD Projekt RED, передает InGame.

По его словам, после выхода The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine компания сменила руководителя проекта Cyberpunk 2077 и приняла решение переработать все игровые материалы, созданные за последние четыре года. В частности, переделке подверглись сценарий и все сюжетные элементы. Полномасштабная разработка стартовала только в 2016 году. В связи с чем игра может задержаться до 2019 года, а вся ранее озвученная информация о ней может быть неактуальной.

Разработка Cyberpunk 2077 перезапущена, игра задержится до 2019 года

Ранее CD Projekt RED подтвердила, что разработка Cyberpunk 2077 идет полным ходом. Над проектом уже работает боле 300 человек, среди которых все ключевые сотрудники компании.

 
 
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Разработка ролевой игры Cyberpunk 2077 была перезапущена в 2016 году. Об этом сообщил инсайдер под...

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