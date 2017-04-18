Разработка ролевой игры Cyberpunk 2077 была перезапущена в 2016 году. Об этом сообщил инсайдер под псевдонимом boskee с форума NeoGAF, который имеет связи внутри студии CD Projekt RED, передает InGame.

По его словам, после выхода The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine компания сменила руководителя проекта Cyberpunk 2077 и приняла решение переработать все игровые материалы, созданные за последние четыре года. В частности, переделке подверглись сценарий и все сюжетные элементы. Полномасштабная разработка стартовала только в 2016 году. В связи с чем игра может задержаться до 2019 года, а вся ранее озвученная информация о ней может быть неактуальной.





Ранее CD Projekt RED подтвердила, что разработка Cyberpunk 2077 идет полным ходом. Над проектом уже работает боле 300 человек, среди которых все ключевые сотрудники компании.