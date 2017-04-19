МИНСК, 20 апр — Sputnik. Корпус реактора и все четыре парогенератора смонтированы на первом блоке БелАЭС , сообщается в информационных материалах, подготовленных к пресс-туру белорусских и иностранных журналистов на площадку строительства станции, с котором участвует корреспондент Sputnik.

Минэнерго ежегодно организует такие мероприятия для журналистов, выполняя таким образом свое обязательство по обеспечению прозрачности и открытости процесса возведения БелАЭС.

По данным на 17 апреля, на первом энергоблоке станции смонтирован корпус реактора и все четыре парогенератора, ведутся подготовительные работы по началу сварки главного циркуляционного трубопровода. Работы по устройству внутренней защитной оболочки здания реактора были завершены в середине февраля этого года, а 16 марта в зону монтажа доставили статор электрогенератора.

Сейчас на первом энергоблоке работы идут на отметке выше 44,6 метра.

На втором блоке станции ведутся работы по устройству внутренней защитной оболочки, а также, как и на первом блоке, осуществляется строительство здания турбины.

Всего с начала строительства БелАЭС в 2013 году смонтировано 119 тонн арматуры или 75% от ее общего объема, уложено 755 тысяч кубометров бетона (64%).

В Минэнерго также проинформировали, что параллельно со строительством станции ведется строительство линии выдачи мощности с БелАЭС. Этот проект реализуется за счет средств китайского кредита в сумме более 340 миллионов долларов. Еще 5% инвестиций в проект составят собственные средства "Гродноэнерго". Срок строительства объекта — 60 месяцев, при этом контрактом предусмотрено, что 45% работ (по стоимости) будут выполнены белорусскими организациями.

Строительство электросетей ведется на территории гродненской, Минской и Витебской областей. Выполнение всего проекта разделено на две очереди, включающие 23 пусковых комплекса, 9 из них нужно реализовать на уже построенных высоковольтных линиях 330 кВ.

По состоянию на 19 апреля семь пусковых комплексов уже введены в эксплуатацию, десять объектов — в стадии сооружения.

"Все линии, объединяющие белорусскую энергосистему с энергосистемами стран-соседей, остаются в работе. Вместе с тем, в Поставах сооружается подстанция 330 кВ, ее ввод запланирован на май этого года. Благодаря реализации проекта, в случае отключения белорусской энергосистемы от балтийской, принятые схемные решения позволят обеспечить надежную работу белорусской энергосистемы", — подчеркнули в Минэнерго.

Там проинформировали, что строительство линий выдачи мощности с БелАЭС планируется завершить в следующем году, еще до запуска первого блока БелАЭС.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.