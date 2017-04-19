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Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
20.04.2017 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Бывший сотрудник Google Уилл Скотт побывал в Университете науки и технологий Пхеньяна и купил копию местной операционной системы «Красная звезда 3». Скриншоты экзотической ОС опубликовало издание
Ранее о «Красной звезде 3» было известно не так много. До этого в Северной Корее использовали Windows, но в определенный момент перешли на собственную разработку. Внешне «Красная звезда 3» очень походит на операционную систему Mac OS X от Apple.
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Бывший сотрудник Google Уилл Скотт побывал в Университете науки и технологий Пхеньяна и купил копию местной операционной системы «Красная звезда 3». Скриншоты...
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