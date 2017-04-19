Бывший сотрудник Google Уилл Скотт побывал в Университете науки и технологий Пхеньяна и купил копию местной операционной системы «Красная звезда 3». Скриншоты экзотической ОС опубликовало издание Business Insider .

Ранее о «Красной звезде 3» было известно не так много. До этого в Северной Корее использовали Windows, но в определенный момент перешли на собственную разработку. Внешне «Красная звезда 3» очень походит на операционную систему Mac OS X от Apple.



Загрузочный экран. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



После установки нужно выбрать город с часовым поясом. Столицы Южной Кореи — Сеула — нет. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Экран входа. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Внешне система похожа на Mac OS X от Apple. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Текстовый редактор. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Почтовый клиент. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Файловый менеджер очень напоминает Finder от Apple. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Браузер «Красной звезды» называется Naenara, это сильно модифицированная версия Mozilla Firefox. Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Есть несколько вариантов обоев для рабочего стола! Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Обои под названием «Снег на заставе». Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Еще одни обои — «Цветущий картофель Донгтана». Изображение: Will Scott / businessinsider.com



Обои «Окрестности Беоманли». Изображение: Will Scott / businessinsider.com