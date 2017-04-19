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Инженер показал операционную систему из Северной Кореи

20.04.2017 10:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Бывший сотрудник Google Уилл Скотт побывал в Университете науки и технологий Пхеньяна и купил копию местной операционной системы «Красная звезда 3». Скриншоты экзотической ОС опубликовало издание Business Insider.

Ранее о «Красной звезде 3» было известно не так много. До этого в Северной Корее использовали Windows, но в определенный момент перешли на собственную разработку. Внешне «Красная звезда 3» очень походит на операционную систему Mac OS X от Apple.

Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Загрузочный экран. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
После установки нужно выбрать город с часовым поясом. Столицы Южной Кореи — Сеула — нет. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Экран входа. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Внешне система похожа на Mac OS X от Apple. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Текстовый редактор. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Почтовый клиент. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Файловый менеджер очень напоминает Finder от Apple. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Браузер «Красной звезды» называется Naenara, это сильно модифицированная версия Mozilla Firefox. Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Есть несколько вариантов обоев для рабочего стола! Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Обои под названием «Снег на заставе». Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Еще одни обои — «Цветущий картофель Донгтана». Изображение: Will Scott / businessinsider.com
Инженер показал операционную систему из Северной Кореи
Обои «Окрестности Беоманли». Изображение: Will Scott / businessinsider.com
 
 
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Бывший сотрудник Google Уилл Скотт побывал в Университете науки и технологий Пхеньяна и купил копию местной операционной системы «Красная звезда 3». Скриншоты...

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