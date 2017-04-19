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Ученые нашли самый здоровый способ добираться на работу

20.04.2017 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Масштабное исследование указало на связь ежедневной езды на велосипеде со сниженным риском рака и сердечного приступа. Научная работа об этом опубликована в журнале British Medical Journal, кратко об исследовании сообщает BBC.

Ученые нашли самый здоровый способ добираться на работу
Ехать на работу на общественном транспорте менее полезно, чем добраться на велосипеде или пешком. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Исследование продлилось пять лет, в нем поучаствовало 263 тысяч британцев. Ученые сравнили людей по их способу каждый день добираться на работу и обратно. Добровольцев разделили на группы по способу передвижения: идти пешком, ехать на велосипеде или перемещаться «неактивно» — на общественном транспорте или автомобиле.

За время исследования умерло 2430 испытуемых. Ученые подсчитали, как много в каждой из групп было случаев заболеваний и смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Самыми здоровыми оказались велосипедисты. У них был на 46% снижен общий риск смерти, вероятность умереть от рака была на 41% ниже средней, а от сердечного приступа — на 45%. В среднем велосипедисты проезжали по 48 километров в неделю. Исследователи заметили: чем больше проезжал доброволец, тем ниже был риск смерти.

Ходьба также сокращала шансы развития болезней сердца, однако наибольший эффект был заметен у тех, кто проходил более 10 километров в неделю.

Ученые отметили, что их исследование — обсервационное и не может быть основой для выводов о причинно-следственных связях. Однако эффект был заметен даже после коррекции статистики с учетом всех других возможных объяснений, таких как курение, нездоровое питание или лишний вес.

 
 
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Масштабное исследование указало на связь ежедневной езды на велосипеде со сниженным риском рака и сердечного приступа. Научная работа об этом опубликована...

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