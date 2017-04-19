Масштабное исследование указало на связь ежедневной езды на велосипеде со сниженным риском рака и сердечного приступа. Научная работа об этом опубликована в журнале British Medical Journal , кратко об исследовании сообщает BBC .



Ехать на работу на общественном транспорте менее полезно, чем добраться на велосипеде или пешком. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Исследование продлилось пять лет, в нем поучаствовало 263 тысяч британцев. Ученые сравнили людей по их способу каждый день добираться на работу и обратно. Добровольцев разделили на группы по способу передвижения: идти пешком, ехать на велосипеде или перемещаться «неактивно» — на общественном транспорте или автомобиле.

За время исследования умерло 2430 испытуемых. Ученые подсчитали, как много в каждой из групп было случаев заболеваний и смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Самыми здоровыми оказались велосипедисты. У них был на 46% снижен общий риск смерти, вероятность умереть от рака была на 41% ниже средней, а от сердечного приступа — на 45%. В среднем велосипедисты проезжали по 48 километров в неделю. Исследователи заметили: чем больше проезжал доброволец, тем ниже был риск смерти.

Ходьба также сокращала шансы развития болезней сердца, однако наибольший эффект был заметен у тех, кто проходил более 10 километров в неделю.

Ученые отметили, что их исследование — обсервационное и не может быть основой для выводов о причинно-следственных связях. Однако эффект был заметен даже после коррекции статистики с учетом всех других возможных объяснений, таких как курение, нездоровое питание или лишний вес.