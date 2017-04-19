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Студентка сделала презентацию о себе в PowerPoint, чтобы позвать парня на свидание
20.04.2017 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Студентка университета Миннесоты Лиззи Фентон (Lizzy Fenton)
На первом слайде Фентон пояснила, что если родители парня хотят, чтобы у него была девушка «для серьезных отношений», то она как раз подходит. Студентка готова поддерживать «застольные разговоры» и «одеваться стильно на День благодарения».
Также она рассказала, что у нее «постоянно растущая грудь», которая, по подсчетам девушки, к 2025 году достигнет размеров человеческой головы. В качестве доказательной базы Фентон прикрепила диаграмму роста груди и предоставила фотографии 2012 и 2017 годов.
В качестве еще одного аргумента студентка привела то, что Картер может не беспокоиться о деньгах. Она назвала себя «финансово стабильной» и рассказала, что может позаботиться и о нем, а также самостоятельно оплачивать счета.
На другом слайде Фентон цитировала актера Чаннинга Татума, который хотел пригласить ее на свидание, но она оказалась «не в его лиге». А также высказывание ее мамы, назвавшей девушку «восхитительной и неповторимой».
Американка пообещала вносить разнообразие в отношения с Картером с помощью регулярной смены имиджа, если «моногамия — это не его стиль». Фентон прикрепила фотографию с тремя прическами, благодаря которым парень сможет встречаться «с тремя разными девушками».
После публикации твита с презентацией студентка рассказала, что парень оценил ее подход, но отказал.
«Это очень мило. Пожалуйста, прекрати писать мне».
Несмотря на это, студентку поддержали другие пользователи. В том числе твиттер-аккаунт Microsoft, который указал, что девушка забыла слайд с еще одним преимуществом: «Отлично делаю презентации в PowerPoint».
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Студентка университета Миннесоты Лиззи Фентон (Lizzy Fenton) опубликовала в своем твиттере слайды из презентации, которую она сделала, чтобы привлечь внимание парня...
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