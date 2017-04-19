﻿ Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в начале 2019 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в начале 2019 года

20.04.2017 14:42 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС будет осуществлена в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам главный инженер РУП БелАЭС Анатолий Бондарь.

Ядерное топливо загрузят на БелАЭС в начале 2019 года
© Фото: Энергетика Беларуси
Белорусский доклад по БелАЭС: МАГАТЭ сформулировало пять вызовов

"Загрузка топлива в реактор первого блока произойдет в начале 2019 года, запуск его в эксплуатацию — в конце 2019 года. Так установлено графиком. Если мы в этом мае начнем сварку, а это ключевое событие. Я позволю себе сказать, что мы ее начнем, то мы выйдем на сроки уточненного графика", — сказал Бондарь.

По его словам, само ядерное топливо для первого блока — 123 топливных элемента — прибудет на площадку БелАЭС в конце 2018 года, их загрузка в корпус реактора может начаться в первом квартале 2019 года.

"Загрузка топлива — это и есть начало физического пуска станции", — уточнил он. По словам главного инженера, процесс загрузки топлива длится 10-15 дней.

Бондарь также сообщил, что все тяжелое оборудование первого энергоблока уже установлено на проектные места, в том числе четыре парогенератора и турбина. Сейчас специалисты занимаются калибровкой блоков турбины. Она весит 450 тонн, по документации расхождение между блоками турбины не может превышать 0,5 миллиметров.

Главный инженер также сообщил, что БелАЭС уже полностью укомплектовала штатный персонал первого блока станции, сейчас все специалисты проходят обучение. При этом он уточнил, что для работы в ядерном острове станции набраны только те специалисты, которые уже имеют опыт работы на ядерных объектах в России и Украине.

Всего на двух блоках станции будет работать более 2,3 тысяч человек, работа будет организована в шесть смен.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Привезут ядерное топливо в Беларусь в конце 2018 года, через год первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Трое кардеров из Могилева украли более 200 тысяч долларов с иностранных счетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика