Международная преступная группировка украла более 8 миллионов евро с иностранных банковских счетов и перевела на счет в белорусском банке. Об этом на пресс-конференции рассказал Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Следственного комитета.



Фото: Reuters

Уголовное дело о хищениях с банковских карт расследовал Европол, несколько фигурантов задержали в Беларуси. Деятельность преступников затронула более 130 тысяч держателей платежных карт из 29 стран, ущерб превысил 8 миллионов евро.

По данным следователей, на протяжении 4 месяцев похищенные деньги переводили на счет в белорусском «Приорбанке». Суммы поступали регулярно в разных суммах от разных людей. После деньги были переведены в Кипр, затем в Латвию, а там — обналичены.

Однако белорусские правоохранительные органы узнали о преступлении только через два года после сообщения коллег из Германии. Против сотрудников банка возбудили уголовное дело по статье 428 Уголовного Кодекса Беларуси «Служебная халатность».

«Банк не мог не знать о том, что в данном случае совершается мошенническая схема, — рассказал Александр Сушко. — Не менее 30% операций были опротестованы и обжалованы. На начальном этапе сотрудники банка не могли выявить эти операции, это понятно. Но я говорю о последующих шагах. Должна быть создана система безопасности, чтобы реагировать на такие происшествия».

Следователи не сообщают, сколько сотрудников банка попали под следствие. Сейчас расследование дела продолжается. Банк перевел более 350 тысяч долларов в целях возмещения ущерба.