МИНСК, 20 апр — Sputnik. Государственная корпорация "Росатом" и МАГАТЭ будут совместно укреплять ядерную инфраструктуру стран — новичков в отрасли, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.

Росатом и МАГАТЭ договорились о совместном укреплении ядерной инфраструктуры в странах, которые только встали на путь развития национальной атомной энергетики либо намереваются расширить уже существующую. Речь, в частности, идет о подготовке специалистов-атомщиков, разработке систем отраслевого регулирования, анализе всех объектов безопасности. Соответствующее соглашение было подписано накануне в Вене заместителем генерального директора МАГАТЭ Мэри Элис Хейворд и заместителем генерального директора Росатома, директором Блока международной деятельности Николаем Спасским в присутствии генерального директора Агентства Юкии Амано и генерального директора российской госкорпорации Алексея Лихачева.

"Мы сохраняем абсолютную преемственность, направленную на увеличение количества совместных проектов, мы наращиваем финансирование, и в этом смысле мы ставим перед собой и перед нашим сотрудничеством с МАГАТЭ определенные задачи. В чем эти задачи заключаются — мы хотим, чтобы велась активная работа со странами-новичками — с теми, кто приходит в ядерный энергетический клуб", — отметил гендиректор Алексей Лихачев по итогам подписания соглашения.

По словам Лихачева, российская сторона будет ежегодно направлять в бюджет МАГАТЭ до 1,8 миллиона долларов дополнительно к членским взносам и спонсорским средствам для реализации целевых программ по развитию атомной инфраструктуры в членских странах Агентства.

Инициатором подписания соглашения выступила российская компания.