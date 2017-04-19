﻿ Росатом и МАГАТЭ вместе будут работать с новичками "ядерного клуба". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Росатом и МАГАТЭ вместе будут работать с новичками "ядерного клуба"

20.04.2017 15:13 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Государственная корпорация "Росатом" и МАГАТЭ будут совместно укреплять ядерную инфраструктуру стран — новичков в отрасли, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.

Росатом и МАГАТЭ договорились о совместном укреплении ядерной инфраструктуры в странах, которые только встали на путь развития национальной атомной энергетики либо намереваются расширить уже существующую. Речь, в частности, идет о подготовке специалистов-атомщиков, разработке систем отраслевого регулирования, анализе всех объектов безопасности. Соответствующее соглашение было подписано накануне в Вене заместителем генерального директора МАГАТЭ Мэри Элис Хейворд и заместителем генерального директора Росатома, директором Блока международной деятельности Николаем Спасским в присутствии генерального директора Агентства Юкии Амано и генерального директора российской госкорпорации Алексея Лихачева.

"Мы сохраняем абсолютную преемственность, направленную на увеличение количества совместных проектов, мы наращиваем финансирование, и в этом смысле мы ставим перед собой и перед нашим сотрудничеством с МАГАТЭ определенные задачи. В чем эти задачи заключаются — мы хотим, чтобы велась активная работа со странами-новичками — с теми, кто приходит в ядерный энергетический клуб", — отметил гендиректор Алексей Лихачев по итогам подписания соглашения.

По словам Лихачева, российская сторона будет ежегодно направлять в бюджет МАГАТЭ до 1,8 миллиона долларов дополнительно к членским взносам и спонсорским средствам для реализации целевых программ по развитию атомной инфраструктуры в членских странах Агентства.   

Инициатором подписания соглашения выступила российская компания.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская сторона будет ежегодно направлять в бюджет МАГАТЭ до 1,8 миллиона долларов дополнительно к членским взносам и спонсорским средствам для реализации...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Против сотрудников "Приорбанка" возбудили уголовное дело за халатность с операциями хакеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика