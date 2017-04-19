Компания Google работает над собственным блокиратором рекламы, который будет встроен в браузер Chrome. С его помощью интернет-гигант хочет бороться с назойливой и неприятной для пользователей рекламой вроде всплывающих объявлений, роликов с автоматическим воспроизведением, межстраничными объявлениями с обратным отсчетом и большими «липкими» баннерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.





Новшество позволит компании установить контроль над рекламной индустрией и защитит ее от других блокираторов рекламы, которые берут деньги за пропуск рекламы. Например, так поступают создатели AdBlock Plus.

Сегодня Google Chrome является самым популярным браузером в мире. Его рыночная доля превышает 50%. Также интернет-гигант владеет одной из крупнейших рекламных сетей в мире.