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В Google Chrome появится встроенный блокиратор рекламы

20.04.2017 11:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google работает над собственным блокиратором рекламы, который будет встроен в браузер Chrome. С его помощью интернет-гигант хочет бороться с назойливой и неприятной для пользователей рекламой вроде всплывающих объявлений, роликов с автоматическим воспроизведением, межстраничными объявлениями с обратным отсчетом и большими «липкими» баннерами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В Google Chrome появится встроенный блокиратор рекламы

Новшество позволит компании установить контроль над рекламной индустрией и защитит ее от других блокираторов рекламы, которые берут деньги за пропуск рекламы. Например, так поступают создатели AdBlock Plus.

Сегодня Google Chrome является самым популярным браузером в мире. Его рыночная доля превышает 50%. Также интернет-гигант владеет одной из крупнейших рекламных сетей в мире.

 
 
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Компания Google работает над собственным блокиратором рекламы, который будет встроен в браузер Chrome. С...

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