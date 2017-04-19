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Американцы превратили российский танк Т-72 в мишень-беспилотник

20.04.2017 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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По заказу Пентагона фирма Kratos Defense & Security Solutions переоборудовала танк Т-72, чтобы использовать его в качестве мишени для тренировок, сообщает военный портал АrmyRecognition.

Американцы превратили российский танк Т-72 в мишень-беспилотник
Фото: armyrecognition.com

Танком управляет специальная система Army Ground Aerial Target Control System (AGATCS). Она хорошо себя зарекомендовала на различных воздушных, сухопутных и морских транспортных средствах армии США.

Адаптировать AGATCS под Т-72 оказалось довольно сложно из-за особенности органов управления, а также постоянной тряски, высокой вибрации, температуры и большого количества пыли во время движения танка.

Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения, который состоит на вооружении многих стран мира. Армия США не раз сталкивалась в бою с разными модификациями этих танков.

 
 
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По заказу Пентагона фирма Kratos Defense & Security Solutions переоборудовала танк Т-72, чтобы использовать его в качестве мишени для тренировок, сообщает военный портал АrmyRecognition.

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