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Американцы превратили российский танк Т-72 в мишень-беспилотник
20.04.2017 15:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
По заказу Пентагона фирма Kratos Defense & Security Solutions переоборудовала танк Т-72, чтобы использовать его в качестве мишени для тренировок, сообщает военный
Танком управляет специальная система Army Ground Aerial Target Control System (AGATCS). Она хорошо себя зарекомендовала на различных воздушных, сухопутных и морских транспортных средствах армии США.
Адаптировать AGATCS под Т-72 оказалось довольно сложно из-за особенности органов управления, а также постоянной тряски, высокой вибрации, температуры и большого количества пыли во время движения танка.
Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения, который состоит на вооружении многих стран мира. Армия США не раз сталкивалась в бою с разными модификациями этих танков.
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По заказу Пентагона фирма Kratos Defense & Security Solutions переоборудовала танк Т-72, чтобы использовать его в качестве мишени для тренировок, сообщает военный портал АrmyRecognition.
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