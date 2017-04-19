Компания Huawei официально представила бюджетный планшет MediaPad T3. Новинка доступна в модификациях с 7- и 8-дюймовым экранами.

MediaPad T3 8.0 располагает 8-дюймовой матрицей с разрешением 1280 х 800 пикселей, четырехъяденым процессором Qualcomm Snapdragon 425 с графикой Adreno 308, 2/3 ГБ оперативной памяти, 16/32 ГБ встроенной памяти, а также 5- и 2-мегапиксельной камерами. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat, а питание обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч. Габариты планшета равны 211,07 х 124,65 х 7,95 мм при массе 350 граммов.





MediaPad T3 7.0 оснащен 7-дюймовым экраном с разрешением 1024 х 600 пикселей, четырехъяденым процессором MediaTek MT8127 с графикой Mali-450 MP4, 1/2 ГБ оперативной памяти, 8/16 встроенной памяти и двумя 2-мегапиксельными камерами. Работает гаджет под управлением Android 6.0 Marshmallow, а питается от аккумулятора емкостью 3100 мАч. Габариты равны 179 х 103,68 х 8,6 мм при массе 250 граммов.

Стоимость планшета MediaPad T3 8.0 начинается от 220 евро, тогда как базовый вариант MediaPad T3 7.0 оценен в 130 евро.