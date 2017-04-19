Компания AU Optronics разработала новый складной AMOLED-дисплей, который выдерживает большое число циклов сгибания-разгибания и устойчив к внешнему воздействию.

На данный момент готова пятидюймовая панель с разрешением 1280 x 720 пикселей, которую удалось согнуть и разогнуть более 1,5 миллионов раз без нарушения работоспособности. Радиус изгиба составил 4 мм.

Также AU Optronics тестирует прототип 7,8-дюймового дисплея с разрешением 1920 x 1440 пикселей, который можно согнуть в 5,5-дюймовую матрицу.

Полноценная презентация новинок состоится на следующей неделе в рамках выставки DisplayWeek 2017.

Первые складываемые смартфоны могут быть представлены уже грядущей осенью. Однако в продажу они поступят не раньше второй половины 2018 года.