ОСТРОВЕЦ, 20 апр — Sputnik. Беларусь, которая вступила в активную фазу строительства АЭС, и сейчас продолжает осуществлять сейсмологический мониторинг Островецкой площадки, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в четверг на пресс-конференции в Островце гродненской области.

Ранее Литва предъявляла Беларуси претензии в части того, что выбор площадки был осуществлен без должного исследования сейсмологической устойчивости площадки.



© Sputnik / Виктор Толочко МАГАТЭ представит результаты SEED-миссии БелАЭС в середине мая

"Мы провели и сейсмологические изыскания, и сейчас проводится мониторинг. SEED-миссия МАГАТЭ, которая была в январе, подтвердила, что нормы безопасности обеспечивают все внешние угрозы", — сказал Михадюк.

По его словам, Беларусь ранее неоднократно отвечала литовской стороне на эти вопросы и только за последний год дважды проводила консультации. "Все эти данные передавались Литве. Мы отвечали на все вопросы, но они не хотят нам слышать. Этот вопрос слишком политизирован. Литовские специалисты нам вопросов не задают. Их задают дипломаты", — подчеркнул Михадюк.

"Мы провели беспрецедентно большой объем исследований по всем направлениям, когда выбирали площадку. Это было отмечено и миссией МАГАТЭ, в отличие от Литвы, которая выбрала площадку для Висагинской АЭС практически без изысканий, только на основании имеющейся там инфраструктуры", — сказал он.

Михадюк подчеркнул, что Беларусь уважает мнение соседних стран и всегда идет на диалог, но к сожалению этот диалог не всегда бывает услышан. "К сожалению, такова жизнь. Мы выбрали очень хороший проект, очень надежный, это не наша оценка, а оценка МАГАТЭ", — подчеркнул замминистра.

Белорусская АЭС строится рядом с Островцом (Гродненская область). Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, суммарная электрическая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.