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Оригинальный StarCraft стал бесплатным
20.04.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Культовая стратегия в реальном времени StarCraft и дополнение Brood War теперь доступны совершенно бесплатно всем желающим. Версия для PC находится
StarCraft — стратегия в реальном времени, разработанная и выпущенная компанией Blizzard Entertainment в 1998 году. Игра повествует о галактическом конфликте терранов, протоссов и зергов. В ней есть полноценная сюжетная кампания и многопользовательский режим.
Переиздание под названием StarCraft Remastered, которое включает дополнение и порадует улучшенной графикой, выйдет летом текущего года.
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Культовая стратегия в реальном времени StarCraft и дополнение Brood War теперь доступны совершенно бесплатно...
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