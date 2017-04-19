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Оригинальный StarCraft стал бесплатным

20.04.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Культовая стратегия в реальном времени StarCraft и дополнение Brood War теперь доступны совершенно бесплатно всем желающим. Версия для PC находится тут, версия для Mac – тут. Инициатива приурочена к скорому выходу HD-переизданий соответствующих игр, сообщает InGame.

Оригинальный StarCraft стал бесплатным

StarCraft — стратегия в реальном времени, разработанная и выпущенная компанией Blizzard Entertainment в 1998 году. Игра повествует о галактическом конфликте терранов, протоссов и зергов. В ней есть полноценная сюжетная кампания и многопользовательский режим.

Переиздание под названием StarCraft Remastered, которое включает дополнение и порадует улучшенной графикой, выйдет летом текущего года.

 
 
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Культовая стратегия в реальном времени StarCraft и дополнение Brood War теперь доступны совершенно бесплатно...

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