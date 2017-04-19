Культовая стратегия в реальном времени StarCraft и дополнение Brood War теперь доступны совершенно бесплатно всем желающим. Версия для PC находится тут , версия для Mac – тут . Инициатива приурочена к скорому выходу HD-переизданий соответствующих игр, сообщает InGame .





StarCraft — стратегия в реальном времени, разработанная и выпущенная компанией Blizzard Entertainment в 1998 году. Игра повествует о галактическом конфликте терранов, протоссов и зергов. В ней есть полноценная сюжетная кампания и многопользовательский режим.

Переиздание под названием StarCraft Remastered, которое включает дополнение и порадует улучшенной графикой, выйдет летом текущего года.