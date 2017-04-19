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Антиутопический экшен The Surge отправлен в печать

20.04.2017 13:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Focus Home Interactive сообщила, что научно-фантастический ролевой экшен The Surge от студии Deck13 отправлен в печать. Версия для PlayStation 4 поступит в продажу 16 мая 2017 года с субтитрами на русском языке, сообщает InGame.

The Surge будет в полной мере поддерживать прогрессивные возможности системы PS4 Pro. Бесплатное обновление, которое будет доступно всем покупателям одновременно с премьерой игры, позволит запускать The Surge в динамическом разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду или в разрешении 1080р с частотой 60 кадров в секунду. Второе обновление, которое появится позже, добавит в игру поддержку HDR.

The Surge – это новая увлекательная история от создателей Lords of the Fallen, выполненная в декорациях техногенной антиутопии. Игра предлагает прогрессивную боевую механику и оригинальную систему развития героя, основанную на модульных улучшениях экзоскелета. Разработчики обещают захватывающие, напряженные сражения на просторах погибающего мира будущего в дни, когда история Земли близится к своему финалу.

 
 
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Компания Focus Home Interactive сообщила, что научно-фантастический ролевой экшен The Surge от студии Deck13 отправлен...

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