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Иран выдал за новую разработку гибрид советских БТР-60 и боевой машины пехоты

20.04.2017 17:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На Дне Армии в Иране местным ВПК был продемонстрирована новейшая разработка — бронетранспортер Heidar-6, сообщает военный портал Аrmy Recognition.

Иран выдал за новую разработку гибрид советских БТР-60 и боевой машины пехоты
Heidar-6. Фото: armyrecognition.com

Боевая машина представляет собой корпус от советского БТР-60ПБ, на который установлена башня от БМП-1.

Таким нехитрым способом иранские конструкторы попытались повысить огневую мощь боевой машины. В башне установлена 73-мм гладкоствольная пушка и 7,62 мм пулемет ПКТ. Над стволом орудия смонтирована пусковая установка ПТУР 9М14М «Малютка».

В боевой обстановке одна ракета находится непосредственно на пусковой установке, еще две хранятся в корпусе бронетранспортера. В остальном Heidar-6 сохранил характеристики своего прародителя — БТР-60ПБ. Максимальная скорость — 80 км/ч, запас хода — 500 км, бронирование противопульное.

 
 
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На Дне Армии в Иране местным ВПК был продемонстрирована новейшая разработка — бронетранспортер Heidar-6, сообщает военный портал Аrmy Recognition.

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