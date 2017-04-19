На Дне Армии в Иране местным ВПК был продемонстрирована новейшая разработка — бронетранспортер Heidar-6, сообщает военный портал Аrmy Recognition.



Heidar-6. Фото: armyrecognition.com

Боевая машина представляет собой корпус от советского БТР-60ПБ, на который установлена башня от БМП-1.

Таким нехитрым способом иранские конструкторы попытались повысить огневую мощь боевой машины. В башне установлена 73-мм гладкоствольная пушка и 7,62 мм пулемет ПКТ. Над стволом орудия смонтирована пусковая установка ПТУР 9М14М «Малютка».

В боевой обстановке одна ракета находится непосредственно на пусковой установке, еще две хранятся в корпусе бронетранспортера. В остальном Heidar-6 сохранил характеристики своего прародителя — БТР-60ПБ. Максимальная скорость — 80 км/ч, запас хода — 500 км, бронирование противопульное.