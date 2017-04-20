У Samsung просто не было права на ошибку. После «взрывного» провала Galaxy Note 7 им нужно было выпустить смартфон, который был бы на голову выше конкурентов. И вот сегодня, 21 апреля, стартуют мировые продажи Galaxy S8 и Galaxy S8+, а мы рассказываем вам, удобны ли их вытянутые изогнутые дисплеи, как работает сканер радужки и сколько устройство с относительно небольшой батареей работает без подзарядки.





Привет из будущего

После того, как берешь Galaxy S8 в руку, сразу чувствуешь, как уже устарели все остальные смартфоны — в том числе прошлогодние флагманы Samsung. Причем это не какая-то конкретная деталь — это общее целостное ощущение.



Galaxy S8 рядом с Galaxy S7

Ведь мы уже видели и смартфоны с минимальными рамками ( Xiaomi Mi Mix ), и с загнутыми дисплеями (например, Samsung Galaxy S7 edge) и даже с вытянутыми нестандартными дисплеями ( обзор LG G 6 ), однако здесь это всё прекрасно соединено вместе.





Очень хорошо выразил в обзоре свои ощущения редактор engadget, сравнивший два смартфона с длинными дисплеями — LG G6 и Samsung Galaxy S8. По его словам , «если LG G6 напоминает кусок монолитной каменной плиты, то Galaxy S8 — это отполированный речной камушек».

И действительно, закругленный экран с одной стороны и задняя крышка с другой, монолитно скрепленные металлическими торцами, создают ощущение гальки.





Если говорить о Samsung Galaxy S8, то смартфон идеально лежит в руке, не врезаясь в ладонь и позволяет дотянуться до противоположной стороны экрана (мы сейчас говорим о 5,8-дюймовом устройстве).

С 6,2-дюймовым Galaxy S8+ ситуация сложнее — это точно не гаджет для использования одной рукой, однако в сравнении с другими 5,5−5,7-дюймовыми устройствами он всё равно довольно компактный.



4,7-дюймовый iPhone 7 (сверху) и 5,8-дюймовый Galaxy S8



5,1-дюймовый Galaxy S7 (сверху) и 5,8-дюймовый Galaxy S8

Ниже — сравнительная таблица с габаритами и весом топовых устройств. Обратите внимание на соотношение диагоналей дисплеев и ширины устройств:





Та самая точка на экране

Ради сокращения габаритов в Samsung отказались от физических и сенсорных кнопок под дисплеем, вместо них используются виртуальные наэкранные, причем одна из них (центральная, «Домой») сделана с виброотдачей — почти, как у iPhone 7.





В полноэкранном режиме (в некоторых программах и играх) кнопки прячутся, но та самая область, где находится «Домой» по-прежнему выполняет свою функцию. И сильное нажатие на эту часть экрана выведет вас прямиком на рабочий стол.

Всё бы хорошо, но в темноте у симметричного гаджета совершенно невозможно определить верх и низ, и, соответственно, поиски кнопки усложняются.





Маркий глянец

В Беларуси будут продаваться Galaxy S8 и Galaxy S8+ в трех цветах — черном («черный бриллиант»), платиново-золотом («желтый топаз») и сине-фиолетовую («мистический аметист») раскраску.

В отличие от черной версии, цвет у них меняет лишь задняя крышка — торцы у этих смартфонов просто металлические (без покраски), а фронтальная панель черная всегда — у всех трех смартфонов.



«Черный бриллиант» и «желтый топаз»

Вот и выходит, что две нечерные версии напоминают трехцветный гамбургер. Впрочем, объективно говоря, это их совсем не портит.

А вот что действительно хотелось бы избежать — это постоянных следов от пальцев на задней крышке, особенно хорошо заметных на черном устройстве.





Пару слов хотелось бы сказать о кнопках. Минус в том, что они довольно узкие, но при этом «комфортно упругие», не разболтанные, с отчетливым кликом. Справа находится кнопка блокировки, слева вверху качелька громкости, а ниже ее — кнопка вызова помощника Bixby (о нем ниже).

Еще одно спасибо Samsung за то, что сохранила 3,5 мм аудиоразъем. Ближайшие пару лет он еще точно пригодится.

Не боится воды и не скользит

Смартфон пылевлагозащищенный (IP68 — возможность погружения на глубину более 1 метра на 30 минут), потому слот для SIM-карты идет с небольшой резиновой прокладкой.





Samsung продолжает выпускать две версии флагманов. Первая идет со слотом для карты памяти и слотом для nanoSIM, вторая — с гибридным лотком, куда можно установить либо две nanoSIM-карты, либо nanoSIM+microSD. К счастью, именно последний вариант будет официально продаваться в Беларуси.

Интересно, что, несмотря на гладкую стеклянную поверхность (гаджет с двух сторон защищен стеклом Gorilla Glass 5), смартфон практически не выскальзывает из рук — за почти неделю тестирования не было ни одного подобного случая. Возможно, дело в округлых торцах, которые плотно зажимаются в ладони.





Отсканируйте радужку

Еще одно последствие «безрамочности» — перенос сканера отпечатков с фронтальной панели на заднюю крышку. Удачным такое решение назвать сложно — скорее, оно вынужденное.

Во-первых, сканер впереди удобнее — для разблокировки не обязательно брать устройство в руку, во-вторых сканер сзади разместили сбоку от камеры, прямо рядом с фотомодулем.

Что происходит: рука тянется в центр крышки и нащупывает камеру, а затем уже сканер. И дело здесь не во времени поиска, а в том, что стекло камеры покрывается отпечатками, и нужно не забывать протирать окошко перед съемкой (но ведь всё равно забываешь).





К счастью, в Samsung предусмотрели еще два способа разблокировки с помощью биометрии. Первый из них — распознавание лица. Он быстрый, но менее безопасный (о чем в Samsung предусмотрительно сообщают), и его легко обмануть с помощью вашей фотографии (это уже неоднократно проверяли журналисты).

Второй способ — сканирование радужки глаза (появившееся еще в прошлогоднем Note 7). Он такой же надежный, как и сканирование отпечатков, но здесь есть нюансы. Распознавание затруднено, если вы носите контактные линзы или очки, а также если в глаза светит солнце.







Во время тестирования Galaxy S8 и S8+ я постоянно пользовался сканером радужки, и должен заметить, что это удобно, но не всегда быстро.

Если держать смартфон перед собой (как просит производитель), то распознавание может быть мгновенным (у меня так получалось примерно в 50% случаев). Однако если во время разблокировки не поднести смартфон к лицу, и лишь затем посмотреть на сканер, то распознавание может превысить секунду. Кроме того, устройству тяжело распознать радужку во время движения (на ходу, или когда трясется рука).

В целом такой способ вполне удобный, хотя я по-прежнему предпочитаю разблокировку с помощью отпечатков, и этот сканер в Galaxy S8 работает мгновенно и безупречно.

Наконец-то нет случайных нажатий на экран

Один из самых больших минусов загнутых экранов и дисплеев с узкими рамками — случайные нажатия. Вы аккуратно тянетесь к значку Facebook в дальнем углу, а в это время ладонь предательски нажимает иконку звонка или вообще вызывает меню настройки обоев.

В Samsung Galaxy S8 есть и изогнутый экран, и почти полное отсутствие рамок, но совершенно нет случайных нажатий. Вообще. За время тестирования смартфон ни разу не сделал того, чего я не просил. Возможно, дело в неактивной зоне по краям, возможно, в программной настройке, распознающей реальные и ложные нажатия, но это работает и очень радует.





Всё-таки для красоты

Я уже неоднократно писал в обзорах предыдущих «загнутых» флагманов Samsung, что изогнутый экран — это, в первую очередь, не про дополнительные возможности (как увещевают маркетологи), а про красоту. И теперь корейская компания косвенно признала это.

«Плоских» флагманов больше нет, а сам дисплей стал изогнутым гораздо меньше, чем, например, в прошлогоднем Galaxy S7 edge. Поэтому смартфоны смотрятся всё так же необычно, оригинально и красиво, но в то же время не вызывают отторжения у приверженцев «классики».





Впрочем, функциональность загнутых граней осталась на месте — по-прежнему можно запрограммировать «ярлычок» сбоку дисплея на вызов меню с часто используемыми программами или контактами.







В раздел «красота» также добавим отличное сочетание узкой черной панели и Super AMOLED дисплея. Особенность таких матриц — в передаче черного цвета (грубо говоря, в черных местах экран вообще не светится), что дополнительно создает эффект безрамочности (подозреваю, что именно поэтому фронтальная панель черная в моделях всех цветов).





Три разрешения экрана

Разрешение экранов в Samsung Galaxy S8 и S8+ составляет 2960×1440 пикселей. Однако правильно назвать его максимальным, так как в смартфоне есть три варианта разрешения, и по умолчанию оно равно 2220×1080 пикселей (Full HD+). Кроме того, есть возможность выставить и более низкое — 1480×720 пикселей (HD+).





Почему Samsung по умолчанию поставила не максимум? Во-первых, потому что среднестатистический человек попросту не увидит разницу — настолько высокая плотность пикселей даже в Full HD варианте. Более того, в HD+ варианте даже с большим 6,2-дюймовым экраном вы не испытаете дискомфорта, хотя отдельные пиксели здесь уже конечно различить можно.

Во-вторых, более низкое разрешение экономит батарею устройства, так как в этом случае затрачивается меньше ресурсов процессора и графического ускорителя. Учитывая скромные (понятно почему) емкости аккумуляторов у обоих устройств, такая экономия действительно важна. А максимальное разрешение, по сути, нужно лишь для четкой картинки при использовании VR-шлемов (т.е., на текущий момент, практически никогда).





Пара слов о яркости и цветопередаче — всё очень хорошо. Как и всегда, дисплеи — это одна из самых сильных сторон флагманов Samsung, и Galaxy S8 здесь не исключение.

Максимальная контрастность, очень высокая яркость (смартфоном комфортно пользоваться даже на солнечной улице) и прекрасная, настраиваемая цветопередача (кому не нравится «ядовитость» AMOLED) вкупе с максимальными углами обзора — вот основные характеристики матрицы.

Маленькая ложка дегтя — при сильном наклоне белый цвет начинает слегка «синить»

Есть ли неудобства из-за вытянутости дисплея?

Нет, кроме того, что сложнее тянуться большим пальцем к верхней шторке. Впрочем, это характерно для всех смартфонов с диагональю 5,5 дюйма и более. По ширине же смартфоны остались примерно на уровне прошлогодних моделей (напомню, 5,1 и 5,5 дюйма).

Вытянутость удобна, например, при просмотре web-страниц в альбомном режиме, или при чтении ленты в соцсетях. Впрочем, не все приложения пока адаптировались к новому соотношению сторон (18,5:9 при стандарте в 16:9), а потому порой можно встретить черные полосы сверху и снизу. Вот как, например, выглядит адаптированный Facebook и неадаптированный Viber:







В играх (во всяком случае в тех, что мы протестировали) есть возможность растянуть картинку на весь экран с помощью появляющейся виртуальной кнопки. Вот как выглядят растянутые и нерастянутые варианты:













Что с мощностью и временем автономной работы?

Galaxy S8 и Galaxy S8+, поставляемые в Европу, идут с восьмиядерными процессорами Exynos 8895 Octa и графикой Mali-G71 MP20. Это очень мощные и при этом экономичные (привет, новейший 10-нанометровый техпроцесс) чипсеты.

Все характеристики смартфонов в таблице ниже:





На ближайшие пару лет флагманы Samsung точно справятся с любыми, самыми тяжелыми играми и приложениями. Важно, что в нашем тесте даже после длительных виртуальных баталий в «танки» устройство почти не нагрелось, а fps продолжали держаться на максимальном уровне — 55−60 (разумеется, на максимальных настройках графики).

А вот, что показывает популярный «измеритель попугаев» AnTuTu:







Интересно, что Exynos-версия смартфона, которая будет продаваться у нас, оказалась чуть-чуть мощнее варианта с процессором Snapdragon ( тесты ) и даже экономичнее его. Например, в тестировании phoneArena смартфон с процессором Exynos продержался 8 часов 22 минуты, тогда как Snapdragon-вариант — лишь 7,5 часов.

К сожалению, проблемы с батареями в Note 7 заставили Samsung трижды перестраховаться в новых флагманах (только представьте, что будет, если и они начнут взрываться). Поэтому смартфоны получили довольно скромные для своих экранов батареи на 3000 (5,8-дюймовый Galaxy S8) и 3500 (6,2-дюймовый Galaxy S8+) мА*ч. Поэтому, несмотря на экономичные 10-нанометровые процессоры и Super AMOLED экраны, гаджеты вряд ли проработают пару суток.

В нашем довольно «жестком» повседневном тесте (около двух часов web-серфинга, получаса звонков и игр, синхронизации двух почтовых ящиков и трех мессенджеров) Galaxy S8 продержался чуть больше суток, а Galaxy S8+ около полутора суток. Очень хороший, но далеко не рекордный результат.





Это подтверждают и результаты синтетического теста (первый скриншот — Galaxy S8):







К счастью, смартфоны поддерживают быструю зарядку (в том числе беспроводную). Зарядка от 0 до 100% у «младшей» модели длится около полутора часов (со штатным устройством).

Монозвук и двойной Bluetooth

Samsung, похоже, до сих пор не считает, что топовым смартфонам необходим стереозвук. Поэтому динамик только один — он находится на нижнем торце. Отметим, что при этом он очень громкий (на улице звонок вы, скорее всего, не пропустите), а звук чистый и хорошо передающий как высокие, так и средние частоты.

Вот как звучит фирменный рингтон у Galaxy S8:

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О наличии 3,5 мм аудиоразъема мы уже писали выше, и хотелось бы добавить про одну очень интересную особенность гаджета — возможность одновременного подключения двух устройств по Bluetooth. Это удобно, если вы хотите поделиться музыкой со своим спутником в дороге или, например, при использовании Bluetooth-колонок в двух комнатах.

Кстати, Samsung Galaxy S8 — один из первых смартфонов с поддержкой Bluetooth версии 5. По сравнению с Bluetooth 4. x скорость выросла в два раза (до 50 Мбит/с), а радиус действия — в 4 раза (до 240 м).

Очень хорошие камеры

В Samsung очень трепетно относятся к камерам в своих топовых смартфонах, постоянно улучшая этот элемент. У прошлогодних Galaxy S7 были лучшие на момент выхода фотомодули, в Galaxy S8 их уровень еще немного вырос.

Основная камера по-прежнему одна (поговаривают, двойной фотомодуль появится у Galaxy Note 8, который мы ждем в августе) и по-прежнему с разрешением 12 Мп и технологией Dual Pixel, но здесь уже используется более новая матрица.

Еще один момент: теперь камера почти не выступает над задней крышкой (остался лишь защитный ободок). На фото: Galaxy S8 и Galaxy S7:





Камера традиционно хорошо отрабатывает во всех режимах, в том числе, ночной съемки. Впрочем, при слабой освещенности в работу включается «шумодав», немного «мыля» изображение.

Отдельно хочется выделить сверхбыстрый автофокус, хорошую работу системы оптической стабилизации и практически безошибочное определение баланса белого.

Примеры снимков в хорошем освещении:

























Съемка ночью и в темном помещении:





















Пример двойного зума ночью:





По сравнению с прошлогодней моделью улучшилась и фронтальная камера. Разрешение снимков выросло до 8 Мп, качество кадров также улучшилось — характерного «замыливания» при плохом свете почти нет.

Пример снимка днем:





Съемка в затемненном помещении:





Как видим, Galaxy S8 и Galaxy S8+ вполне смогут заменить «базовую» зеркалку в путешествиях.

Bixby и DeX

Интеллектуальный самообучаемый помощник Bixby был анонсирован Samsung еще до релиза флагманов. В компании посчитали его настолько важным и полезным, что даже сделали для его быстрого запуска выделенную физическую кнопку на левом торце.

Однако, к сожалению, в нашем регионе Bixby практически бесполезен. Сейчас это просто отдельный рабочий стол, где собираются часто используемые контакты и приложения, расписание, фотографии, сделанные за последние сутки, а также виджет погоды.





Кроме того, в приложении камеры есть режим Bixby. Наводите камеру на какой-то предмет, помощник ищет информацию о нем в интернете, в том числе, его цену и места продаж. Однако корректность работы этой функции нам также не удалось проверить.









Возможно, в будущем Samsung разрешит назначать на эту кнопку что-нибудь полезное, но пока она, наоборот, блокирует усилия энтузиастов.

И в завершении обзора хотелось бы рассказать о необычном аксессуаре — док-станции DeX.

Это небольшая пластиковая коробочка, позволяющая сделать из Samsung Galaxy S8 практически полноценный компьютер.









Подключаете аксессуар к розетке (важно использовать комплектное для смартфона 2 Вт зарядное устройство), подключаете монитор/телевизор по HDMI, мышку и клавиатуру по USB или Bluetooth, вставляете смартфон — и вот он, ваш компьютер.





В нижней части рабочего стола показаны запущенные на смартфоне приложения, кнопки «Домой», «менеджер запущенных приложений» и «меню» (где находятся все установленные программы, аналогично как в смартфоне).

Интерфейс похож одновременно на Windows и macOS, программы запускаются в окнах — их можно открыть сразу несколько штук, однако тут есть нюансы — некоторые приложения запускаются в «обычных» окнах, некоторые — в небольших узких и вытянутых — как на экране смартфона. Также есть возможность выбрать обои для рабочего стола.

К сожалению, большинство приложений (по сути все, кроме встроенных) не оптимизированы для управления с помощью клавиатуры. Например, для управления в аркадных гоночках Hill Climb Racing 2 требуется нажимать наэкранные педали с помощью мышки, а не кнопками стрелок на клавиатуре, что было бы гораздо удобнее.























Набор встроенных приложений, в том числе Microsoft Word и Excel, Adobe Acrobat действительно помогают представлять, что перед вами полноценный компьютер, но вопрос ведь в другом.

Вы действительно сможете сделать компьютер в любом месте, например, в отеле в командировке, но для этого, помимо док-станции и HDMI-кабеля (представим, что в телевизоре в отеле есть соответствующий порт и переходник не потребуется), вам нужно будет взять с собой мышку и клавиатуру. Не проще ли в таком случае путешествовать с обычным ноутбуком с нормальными полноценными приложениями?





Док-станция продается отдельно и стоит (в Европе) 150 евро — немалая цена за аксессуар.

Во время тестирования DeX мы обнаружили неприятный баг — клавиатура упорно не переключалась на русский язык — точнее индикатор показывал значок RU, но буквы по-прежнему набирались на английском. Возможно, этот поправят ближайшими обновлениями прошивки, но пока приходилось вызывать виртуальную клавиатуру и нажимать кнопки на ней с помощью мышки.

Пришел Samsung Galaxy S8, подешевел iPhone 7

Samsung Galaxy S8 и S8+ официально появятся в Беларуси 28 апреля, пока же на них можно оформить предзаказ. Выложить за стильные новинки придется немало — 1849 и 1999 рублей соответственно, и это дороже, чем в Европе .

Очевидно, что Samsung уже давно играет в ценовой «лиге iPhone», сейчас именно смартфоны Apple — его основные конкуренты. Интересно, что спустя неделю после того, как Samsung объявила о белорусских ценах, в нашей стране существенно подешевело последнее поколение iPhone. 32 ГБ версия iPhone 7 теперь стоит 1679 рублей (было 1939 рублей), а iPhone 7 Plus в «базе» обойдется в 2009 рублей (было 2299).



Galaxy S8+ рядом с iPhone 7 Plus

Впрочем, здесь уместнее сравнивать флагманы Samsung со 128 ГБ версиями смартфонов Apple (так как у Galaxy S8 — 64 ГБ памяти + слот расширения еще на 256).

Кроме того, Galaxy S8 будет конкурировать с прошлогодними Galaxy S7 edge, которые уже можно купить за 1050 рублей. Там тоже большой изогнутый дисплей, не успевшая устареть начинка, защита от воды, хорошая батарея и отличная камера.

В итоге: покупать или нет?

Если у вас уже есть Samsung Galaxy S7 edge, iPhone 7 или iPhone 7 Plus, особого смысла в приобретении нет (если только вас не зацепил дизайн новых топовых устройств). Во всех остальных случаях, при наличии соответствующего бюджета (нужно помнить и об операторской рассрочке), это будет вполне оправданная покупка. Нужно лишь определиться с удобным размером — мне, например, больше понравился обычный S8, лежащий в руке, как влитой.

Смартфон до последней копейки оправдывает свою цену, и это уже понимают потенциальные покупатели — СМИ сообщают о рекордных предзаказах в Корее, России и некоторых других странах.

Samsung Galaxy S8 и S8+ это не просто одни из самых мощных смартфонов в мире с топовыми в сегменте камерами, защитой от воды, поддержкой двух SIM-карт и удобной фирменной оболочкой, но и настоящие произведения искусства — за счет монолитных эргономичных корпусов из стекла и металла и безрамочного дизайна. Чтобы понять это, достаточно просто подержать гаджеты в руках.





Если оставить за скобками цены, нарекания у смартфонов вызывают лишь неудачно расположенный сканер отпечатков пальцев и не работающий (пока) помощник Bixby. Впрочем, всё это можно простить лишь за один дизайн Galaxy S8 и Galaxy S8+.