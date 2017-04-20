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Картинка дня: пылесос, который очень боится щелей

21.04.2017 10:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Россиянин Павел Харитонов поделился видео с работой своего пылесоса. Устройство издает очень необычные звуки, когда натыкается на щели между ящиками.

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«Сегодня узнал, что мой пылесос панически боится щелей», — написал мужчина. Пылесос действительно вопит так, будто сильно напуган.

На видео обратили внимание пользователи Rediit, ролик набрал более 400 тысяч просмотров за полсуток. Пользователи в шутку попросили прекратить мучить бытовую технику, кое-кто с удивлением отметил, что мужчина пылесосит комод.

 
 
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Россиянин Павел Харитонов поделился видео с работой своего пылесоса. Устройство издает очень необычные звуки, когда натыкается на щели между ящиками.

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