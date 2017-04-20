Построенная на базе ракетоносца класса «Антей» атомная подводная лодка К-329 «Белгород» по своим размерам превзойдет даже легендарные подводные крейсера «Тайфун», пишет газета «Известия».



АПЛ «Белгород». Фото: pilot

Ракетоносцы проекта 949А типа «Антей» строились в СССР как ответ на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. Они несли двадцать пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Гранит».

«Белгород» будет на 30 метров длиннее прародителя: размер увеличится с первоначальных 154 до 184 метров. Это на одиннадцать метров больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун». Таким образом, «Белгород» даже может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире.

Хотя К-329 «Белгород» строится для научных целей: субмарина будет нести в себе глубоководные батискафы и научное оборудование. Подводной лодке предстоит разведывать дно арктического шельфа, вести поиск полезных ископаемых и участвовать в прокладке подводных коммуникаций.



Ядерная торпеда «Статус-6». Фото: bmpd.livejournal.com

Возможно, ее будут также использовать как носитель сверхсекретного оружия огромной разрушительной мощности — ядерной торпеды «Статус-6» с дальностью 10 000 км и глубиной хода 1000 метров.

Подлодка К-329 «Белгород» будет построена примерно в 2018 году. До ее появления АПЛ проекта 941 типа «Тайфун» считались самыми большими в мире. Его полное водоизмещение составляет почти 50 тысяч тонн, длина — 173 м, ширина — 23 м. Внутри лодки, кроме боевых постов, размещались сауна, бассейн, спортивный зал и самое необычное — помещение для курения, которого нет ни на одной другой подлодке мира.