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Лукашенко объявил курс на строительство "IT-страны"

21.04.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Лукашенко призвал активнее работать над повсеместным внедрением в Беларуси IT-технологий.

Лукашенко объявил курс на строительство "IT-страны"
© Pixabay
Лукашенко пообещал взрыв в IT-технологиях

"В обиход вошли электронные рецепты, электронные школьные дневники. Но нужно активнее внедрять информационные технологии в сфере ЖКХ, транспорта, нужно создать технологию электронного правительства", — уверен президент.

Он потребовал от нового главы ПВТ Всеволода Янчевского заняться разработкой этой проблемы. Лукашенко также отметил, что, посещая ПВТ, он обсудил с его специалистами возможность строительства "IT-страны".

"Сегодня нашим ПВТ обобщается лучшая мировая практика, собираются идеи, которые позволят убрать препятствия на пути развития сферы. Наша задача — предоставить возможность открывать в Беларуси центры разработок", — сообщил президент.

Он также рассказал, что ожидает масштабного нормативно-правового акта, который создаст лучшие условия для развития этой сферы и пообещал, что это будет шаг, подобный тем, которые сейчас делаются в направлении раскрепощения бизнеса.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент пообещал скорое появление нормативно-правового акта, который создаст благоприятные условия для развития рынка IT-услуг.

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