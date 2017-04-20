Исследователи из проекта SETI опубликовали результаты масштабного поиска лазерных сигналов от внеземного разума. Научная работа об этом принята к публикации в журнале Astronomical Journal , кратко об этом сообщает Gizmodo .



Изображение: Hubble / gizmodo.com

Ученые проанализировали данные, собранные 10-метровым телескопом в Обсерватории Кека на острове Гавайи в США с 2006 по 2016 год. Исследователи регистрировали излучение от 5600 звездных систем Млечного Пути, большинство из них расположено на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, примерно в 2000 предполагалось присутствие землеподобных планет.

Исследователи собрали более чем 67 000 индивидуальных спектров — в среднем по 96 на одну звездную систему. После исследователи перешли к поиску сигналов, которые отличаются от естественных: имеют узкий диапазон, меняют частоту или интенсивность

На первом этапе исследователи с помощью алгоритма получили 5023 кандидатов на положительный результат и обработали данные каждого из них вручную. Чаще всего ложные срабатывания происходили из-за космических лучей, радиоактивности обсерватории, молекул в атмосфере Земли или выбросов от родительских звезд.

В итоге исследователям пришлось признать поражение. «Мы не обнаружили лазерного излучения, исходящего из планетной области вокруг каждой из 5600 звезд», — сделали вывод они. Это значит, либо внеземные цивилизации в этом регионе не смогли передать достаточно мощный лазерный сигнал, либо их нет.

Исследователи продолжают поиск. В рамках программы Breakthrough Listen, на который группа инвесторов выделила 100 миллионов долларов, планируется полный обзор миллиона ближайших звезд в плоскости и центре нашей Галактики, а также в ста ближайших Галактиках. Ученые ищут искусственные сигналы в радио- и оптическом диапазонах.

На днях исследователи Breakthrough Listen также поделились первыми результатами по итогам изучения 692 звезды, на каждую из которых пришлось по три пятиминутных наблюдения. Ученые заметили 11 необычных сигналов. Авторы исследования отмечают, что маловероятно, чтобы какой-либо из них принадлежал инопланетной цивилизации, хотя это и не исключено.