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Завершен десятилетний поиск внеземного разума
21.04.2017 11:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Исследователи из проекта SETI опубликовали результаты масштабного поиска лазерных сигналов от внеземного разума. Научная работа об этом принята к публикации в журнале
Ученые проанализировали данные, собранные 10-метровым телескопом в Обсерватории Кека на острове Гавайи в США с 2006 по 2016 год. Исследователи регистрировали излучение от 5600 звездных систем Млечного Пути, большинство из них расположено на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, примерно в 2000 предполагалось присутствие землеподобных планет.
Исследователи собрали более чем 67 000 индивидуальных спектров — в среднем по 96 на одну звездную систему. После исследователи перешли к поиску сигналов, которые отличаются от естественных: имеют узкий диапазон, меняют частоту или интенсивность
На первом этапе исследователи с помощью алгоритма получили 5023 кандидатов на положительный результат и обработали данные каждого из них вручную. Чаще всего ложные срабатывания происходили из-за космических лучей, радиоактивности обсерватории, молекул в атмосфере Земли или выбросов от родительских звезд.
В итоге исследователям пришлось признать поражение. «Мы не обнаружили лазерного излучения, исходящего из планетной области вокруг каждой из 5600 звезд», — сделали вывод они. Это значит, либо внеземные цивилизации в этом регионе не смогли передать достаточно мощный лазерный сигнал, либо их нет.
Исследователи продолжают поиск. В рамках программы Breakthrough Listen, на который группа инвесторов
На днях исследователи Breakthrough Listen также
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Исследователи из проекта SETI опубликовали результаты масштабного поиска лазерных сигналов от внеземного разума. Научная работа об этом принята к публикации...
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