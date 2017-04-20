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Что нужно знать о самых важных характеристиках приставок для цифрового ТВ?

21.04.2017 09:42 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения  
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В настоящее время магазины предлагают самые различные <a href="http://reflect.su/">DVB T2 приставки оптом</a>, поэтому каждый сможет выбрать для себя наиболее приемлемый вариант в отношении цены и качества. Тем не менее, для того, чтобы не платить за лишние функции, целесообразно определиться с характеристиками, которые несут ответственность непосредственно за качество воспроизведения.

Итак, для начала стоит сказать о стандарте и разрешении. Те модели, которые поддерживают DVB-T, в ближайшем будущем будут вытеснены более современными вариантами. Приставка должна отвечать DVB-T2. Приставки цифрового типа неплохо справляются с функцией мультимедийного проигрывателя для просмотра кинокартин. Именно поэтому если в Ваших планах приобрести вариант «2 в 1», настоятельно рекомендуется обратить свое внимание на обработку сигналов аудио и видео. Кстати, практически все <a href="https://spin-rf.ru/catalog/dvb_t2_efirnoe_tsifrovoe_oborudovanie/tsifrovye_resivery_dvb_t2/">DVB T2 приставки оптом</a> предоставляют возможность смотреть не только фильмы, но и слушать радио, а также смотреть фотоснимки.

Внушительная часть современных приставок оснащена пультом дополнительного управления. В данном случае стоит акцентировать свое пристальное внимание не столько на наличие названной опции, а на том, чтобы на корпусе были аппаратные кнопки. То есть, если Вы потеряете пульт, переключить каналы можно будет с помощью кнопок на самой приставке.

Необходимо сказать о том, что телевизионные приставки предусматривают традиционный набор разъемов, которые в большинстве случаев применяются в момент подключения дополнительных устройств. Если же хотите смотреть те или иные программы не только в максимальном разрешении, но и с качественным звуковым сопровождением, целесообразно поинтересоваться о том, имеется ли на модели HDMI-разъем. Отличной опцией является порт USB, предоставляющий возможность просматривать медиафайлы с небольших носителей.
 
 
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