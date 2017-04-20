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Лукашенко обещает поддержку айтишникам и надеется на приток мировых компаний

21.04.2017 11:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Александр Лукашенко поручил разработать документ, который позволит привлечь в Беларусь лучшие IT-компании со всего мира. Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу.

Глава государства отметил, что сегодня Парком высоких технологий (ПВТ) ведется обобщение лучших мировых практик. «Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, цифровые валюты… Перечислять можно долго. Наша задача — предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этих сферах открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью», — сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас «собираются любые идеи, которые позволят убрать препятствия на пути развития IT-сферы». «Правительству и Администрации президента надо поддержать эту работу. Жду масштабного нормативно-правового акта, который определит лучшие условия для работы в Беларуси компаний со всего мира. Это что-то подобное тому, что мы делаем по раскрепощению нашего бизнеса», — заявил Лукашенко.

Проблематикой «электронного правительства» поручено заниматься бывшему помощнику президента, а нынче директору ПВТ Всеволоду Янчевскому.

 
 
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Александр Лукашенко поручил разработать документ, который позволит привлечь в Беларусь лучшие IT-компании со всего мира. Об этом он заявил, выступая с ежегодным...

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