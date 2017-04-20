Основатель компании Microsoft и самый богатый человек на планете Билл Гейтс не разрешал детям пользоваться смартфонами, пока им не исполнилось 14 лет. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Mirror .



Билл Гейтс. Фото Zoe Fox, Mashable

У Гейтса трое детей: 20-летняя Дженнифер, 17-летний Рори и 14-летняя Фиби. Всех их коснулись ограничения на использование гаджетов. «Мы часто устанавливаем время, после которого нельзя пользоваться гаджетами. В их случае это помогает уснуть в разумное время», — рассказал глава Microsoft.

Гейтс объяснил, что старается сделать так, чтобы дети использовали смартфоны для полезных занятий — например, выполнения домашних заданий или общения с друзьями. Но порой гаджетов становится слишком много.

«Мы не пользуемся мобильными телефонами, когда едим за столом, — рассказал он. — Мы не давали смартфоны нашим детям, пока им не исполнилось 14 лет. Они жаловались, что другие дети получали их раньше».

Гейтс не уточнил, смартфонами какой марки пользуются члены его семьи. В 2012 году его жена Мелинда в интервью рассказала , что детям Гейтсов запрещено пользоваться продуктами Apple: «Богатство нашей семьи пришло от Microsoft, так зачем нам отдавать деньги конкуренту?»

Позже сам Билл Гейтс уточнил ее слова, сказав, что их дети и не просят о продуктах Apple. «Они счастливы со своими Windows Phone», — сказал тогда глава Microsoft.