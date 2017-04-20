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Билл Гейтс рассказал о запрете на смартфоны для своих детей
21.04.2017 13:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Основатель компании Microsoft и самый богатый человек на планете Билл Гейтс не разрешал детям пользоваться смартфонами, пока им не исполнилось 14 лет. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию
У Гейтса трое детей: 20-летняя Дженнифер, 17-летний Рори и 14-летняя Фиби. Всех их коснулись ограничения на использование гаджетов. «Мы часто устанавливаем время, после которого нельзя пользоваться гаджетами. В их случае это помогает уснуть в разумное время», — рассказал глава Microsoft.
Гейтс объяснил, что старается сделать так, чтобы дети использовали смартфоны для полезных занятий — например, выполнения домашних заданий или общения с друзьями. Но порой гаджетов становится слишком много.
«Мы не пользуемся мобильными телефонами, когда едим за столом, — рассказал он. — Мы не давали смартфоны нашим детям, пока им не исполнилось 14 лет. Они жаловались, что другие дети получали их раньше».
Гейтс не уточнил, смартфонами какой марки пользуются члены его семьи. В 2012 году его жена Мелинда в интервью
Позже сам Билл Гейтс
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Основатель компании Microsoft и самый богатый человек на планете Билл Гейтс не разрешал детям пользоваться смартфонами, пока им не исполнилось 14 лет. Об этом...
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