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Китайцы испытали аналог российского "Искандера"

21.04.2017 15:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайский телеканал CCTV7 впервые показал новую модификацию оперативно-тактического комплекса DF-11 (DongFeng-11) c индексом AZT, сообщает The Huffington post. Комплекс был снят на учениях ракетных войск НОАК в провинции Хубэй.

Китайцы испытали аналог российского "Искандера"
Фото: CCTV7

DF-11AZT может поражать цели дальности более 600 км, масса боевой части составляет 500 кг. Этот комплекс способен развернуться для стрельбы всего за 5 минут.

Ракеты могут нести как обычную фугасную боевую часть, так и кассетные или объемно-детонирующие заряды. Существует специальная версия ракеты с тактическим ядерным зарядом мощностью от двух до двадцати килотонн.

Китайцы испытали аналог российского "Искандера"
Фото: CCTV7

В качестве базы для комплекса используется восьмиосная транспортно-пусковая установка, имеющая много общего с ТПУ российской ракеты SS-1C Scud-B.

По своему предназначению DongFeng-11 схож с российским ОТРК «Искандер». Ракета российского комплекса «Искандер-М» имеет 700 кг боевую часть и дальность от 500−2500 км, в зависимости от типа боеприпаса.

 
 
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Китайский телеканал CCTV7 впервые показал новую модификацию оперативно-тактического комплекса DF-11 (DongFeng-11) c индексом AZT, сообщает The Huffington post. Комплекс был снят...

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