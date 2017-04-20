Специалисты аналитической компании IHS Markit подсчитали себестоимость компонентов смартфона Samsung Galaxy S8. Флагман этого года оказался дороже в производстве, чем предшественник.



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Все компоненты версии с 64 ГБ встроенной памяти эксперты оценили в 301,60 доллара. Если добавить еще 5,9 долларов на производство, реальной стоимостью гаджета для производителя можно считать 307,5 долларов.

Исходя из отчета аналитиков, модули флеш-памяти NAND и DRAM стоят 41,5 доллара, а аккумулятор на 3000 мАч — 4,5 доллара. Фактические затраты на производство Galaxy S8 оказались на 43,34 доллара больше, чем у предыдущей версии флагмана Samsung.

Для покупателей смартфон стоит значительно дороже. В США у разных операторов розничная цена составляет 720−750 долларов (1355 — 1410 белорусских рублей по текущему курсу), в Европе — 799 евро (1614 бел. руб.), в России — 54 990 российских рублей (1833 бел. руб.). В Беларуси официальная цена Samsung Galaxy S8 составит 1849 рублей.