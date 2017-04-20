﻿ Стала известна реальная цена компонентов Samsung Galaxy S8. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стала известна реальная цена компонентов Samsung Galaxy S8

21.04.2017 16:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты аналитической компании IHS Markit подсчитали себестоимость компонентов смартфона Samsung Galaxy S8. Флагман этого года оказался дороже в производстве, чем предшественник.

Стала известна реальная цена компонентов Samsung Galaxy S8
Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Все компоненты версии с 64 ГБ встроенной памяти эксперты оценили в 301,60 доллара. Если добавить еще 5,9 долларов на производство, реальной стоимостью гаджета для производителя можно считать 307,5 долларов.

Исходя из отчета аналитиков, модули флеш-памяти NAND и DRAM стоят 41,5 доллара, а аккумулятор на 3000 мАч — 4,5 доллара. Фактические затраты на производство Galaxy S8 оказались на 43,34 доллара больше, чем у предыдущей версии флагмана Samsung.

Для покупателей смартфон стоит значительно дороже. В США у разных операторов розничная цена составляет 720−750 долларов (1355 — 1410 белорусских рублей по текущему курсу), в Европе — 799 евро (1614 бел. руб.), в России — 54 990 российских рублей (1833 бел. руб.). В Беларуси официальная цена Samsung Galaxy S8 составит 1849 рублей.

Стала известна реальная цена компонентов Samsung Galaxy S8

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты аналитической компании IHS Markit подсчитали себестоимость компонентов смартфона Samsung Galaxy S8. Флагман этого года оказался дороже в производстве, чем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Китайцы испытали аналог российского "Искандера"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика