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Windows 10 Redstone 3 выйдет в сентябре

21.04.2017 13:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые версии Windows 10 будут выходить два раза в год. Об этом говорится в официальном сообщении Microsoft, которое адресовано корпоративным пользователям.

Крупные обновления будут выходить в марте и сентябре ежегодно. Каждая новая сборка будет поддерживаться на протяжении 18 месяцев. Простые пользователи будут получать их автоматически, тогда как для корпоративных заказчиков предусмотрена возможность отказа от установки любых обновлений.

Windows 10 Redstone 3 выйдет в сентябре

Этой осенью выйдет обновление Windows 10 Redstone 3, которое уже доступно участникам программы Windows Insider. Пока оно не содержит ничего интересного, но скоро получит новый интерфейс и функцию интеллектуального управления мощностью процессора, которая повысит время автономной работы ноутбуков.

 

 
 
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Новые версии Windows 10 будут выходить два раза в год. Об этом говорится в официальном сообщении Microsoft,...

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