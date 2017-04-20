Новые версии Windows 10 будут выходить два раза в год. Об этом говорится в официальном сообщении Microsoft, которое адресовано корпоративным пользователям.

Крупные обновления будут выходить в марте и сентябре ежегодно. Каждая новая сборка будет поддерживаться на протяжении 18 месяцев. Простые пользователи будут получать их автоматически, тогда как для корпоративных заказчиков предусмотрена возможность отказа от установки любых обновлений.





Этой осенью выйдет обновление Windows 10 Redstone 3, которое уже доступно участникам программы Windows Insider. Пока оно не содержит ничего интересного, но скоро получит новый интерфейс и функцию интеллектуального управления мощностью процессора, которая повысит время автономной работы ноутбуков.