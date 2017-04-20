Компания Google назвала устройства, которые получат операционную систему Android Wear 2.0. До конца апреля или мая обновление станет доступно пользователям часов Moto 360 Gen 2, Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, Huawei Watch, Huawei Watch Ladies, ASUS ZenWatch 2 и ASUS ZenWatch 3.

Обновление Android Wear 2 предлагает множество косметических улучшений и несколько новых функций, в частности, поддержку платежной системы Android Pay, которая позволит совершать мобильные платежи с помощью прикосновения носимого компьютера к платежному терминалу.





В новой системе циферблаты можно настраивать с учетом личных предпочтений, вынося на главный экран самые необходимые данные и функции любимых приложений, а опция «Быстрый ответ» предлагает различные варианты ответа, основанные на контексте входящего сообщения.

Кроме того, приложения для Android 2.0 Wear можно выбирать и скачивать прямо на часы из магазина Google Play.