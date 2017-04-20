Для участия в рейтинговых играх DotA 2 придется привязать к своей учетной записи номер телефона. Информация об этом опубликовала на официальном сайте игры, сообщает InGame .

«Люди, использующие несколько аккаунтов, лишают удовольствия остальных игроков независимо от их навыка, поэтому мы стремимся помешать таким людям и, как следствие, заметно уменьшить их количество. Если игроки будут использовать свой основной аккаунт, подбор игры — неважно, рейтинговый или нет — станет приятнее», — говорится в сообщении.





Следующие две недели можно будет играть как раньше, но, начиная с 4 мая, с аккаунтов без привязанного номера нельзя будет участвовать в рейтинговых играх. Если с аккаунта удалить номер телефона, то можно будет привязать другой. Удаленный же номер нельзя будет использовать на других аккаунтах в течение следующих трех месяцев. Кроме того, нельзя использовать номера, полученные с помощью онлайн-сервисов.