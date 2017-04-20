NVIDIA официально представила улучшенные версии видеокарт GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1080 с более быстрой памятью, которые партнеры компании рассекретили месяцем ранее.

Обновленная GeForce GTX 1080 оснащается 8 ГБ памяти GDDR5X с частотой 11 ГГц, а новая версия GeForce GTX 1060 получила 6 ГБ памяти GDDR5 с частотой 9 ГГц. Пропускная способность ускорителей увеличилась с 320 до 352 ГБ/с и со 192 до 216 ГБ/с соответственно. Других каких-либо значимых изменений нет.





Новые карточки с быстрой памятью уже представили ASUS, Gigabyte и Inno3D. В продаже они должны появиться в этом или следующем месяце. Цена пока не объявлена, но должна быть ненамного больше эталонных моделей.