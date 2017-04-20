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Syberia 3 вышла в Steam

21.04.2017 14:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Приключенческая игра Syberia 3 поступила в продажу. Игра доступна полностью на русском языке для PC, PlayStation 4 и Xbox One, сообщает InGame.

Профессиональных отзывов о ней пока нет, но пользователи Steam негодуют. Оценки у игры «смешанные». Много жалоб на отсталую графику с «квадратными» персонажами, проблемы с производительностью, неудобное управление, плохую русскую локализацию, большое количество багов и мелкий шрифт. Про сюжет пока никто не высказался.

Повествование Syberia 3 стартует там же, где закончилась предыдущая часть: Кейт Уокер, юрист из Нью-Йорка отправившись на поиски таинственной Сибирии, едва ли не погибает на дрейфующей льдине, но небольшой караван добрых юколов успевает спасти ее от верной смерти.

Syberia 3 вышла в Steam

Вынужденная бежать от их общих врагов, Кейт решает помочь кочевникам выполнить их странную древнюю традицию: сопроводить перегон снежных страусов к святым подножиям, где они смогут размножаться. Путешествие проходит через прекраснейшие места: завораживающие и опустошенные. Здесь Кейт переживет свои самые опасные и чудесные приключения, в которых преследователи будут постоянно дышать ей в спину.

 
 
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Приключенческая игра Syberia 3 поступила в продажу. Игра доступна полностью на русском языке для PC, PlayStation...

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