Приключенческая игра Syberia 3 поступила в продажу. Игра доступна полностью на русском языке для PC, PlayStation 4 и Xbox One, сообщает InGame .

Профессиональных отзывов о ней пока нет, но пользователи Steam негодуют. Оценки у игры «смешанные». Много жалоб на отсталую графику с «квадратными» персонажами, проблемы с производительностью, неудобное управление, плохую русскую локализацию, большое количество багов и мелкий шрифт. Про сюжет пока никто не высказался.

Повествование Syberia 3 стартует там же, где закончилась предыдущая часть: Кейт Уокер, юрист из Нью-Йорка отправившись на поиски таинственной Сибирии, едва ли не погибает на дрейфующей льдине, но небольшой караван добрых юколов успевает спасти ее от верной смерти.





Вынужденная бежать от их общих врагов, Кейт решает помочь кочевникам выполнить их странную древнюю традицию: сопроводить перегон снежных страусов к святым подножиям, где они смогут размножаться. Путешествие проходит через прекраснейшие места: завораживающие и опустошенные. Здесь Кейт переживет свои самые опасные и чудесные приключения, в которых преследователи будут постоянно дышать ей в спину.