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Американский истребитель F-18 разбился при посадке на авианосец
21.04.2017 23:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet эскадрильи VFA-2 Bounty Hunters из состава 2-го палубного авиакрыла ВМФ США потерпел крушение при заходе на посадку на американский авианосец «Карл Винсон». Об том сообщает
Пилот катапультировался и был подобран спасательным вертолетом. Инцидент с потерей самолета произошел в море Сулу близ Филиппин.
Подробности происшествия не приводятся, но сообщается, что самолет находился на посадочном курсе и глиссаде, приближаясь к кораблю. Газета отмечает, что авианосец «Карл Винсон» направляется к Корейскому полуострову.
9 апреля 2017 года СМИ сообщили о том, что «Карл Винсон» во главе первой авианосной ударной группы (CSG-1) направляется к Северной Корее из района Сингапура. Прибытие авианосца в район ожидалось 12−13 апреля. Позднее, 15 апреля 2017 года, на сайте ВМС США было
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Многоцелевой истребитель F/A-18E Super Hornet эскадрильи VFA-2 Bounty Hunters из состава 2-го палубного авиакрыла ВМФ США потерпел крушение при заходе на посадку на американский...
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