В марте компания Apple представила новый 9,7-дюймовый планшет, который она назвала просто iPad. Новинка пришла на смену iPad Air 2 и стала самым дешевым планшетом «яблочной» компании — в США новый iPad стоит от 329 долларов.

Разбираемся, чем же интересен самый бюджетный планшет Apple, и как он смотрится в сравнении с предшественником — iPad Air 2.





Тот же самый дизайн

Внешне новый iPad практически ничем не отличается от других планшетов компании Apple — подобный дизайн производитель использует на протяжении уже нескольких лет.

На лицевой стороне устройства помимо дисплея находится лишь модуль фронтальной камеры и механическая кнопка «Домой» со встроенным сканером отпечатков.





В сравнении с предшественником — iPad Air 2 — скорость распознавания отпечатков пальцев не изменилась и по современным меркам находится на среднем уровне — срабатывание происходит с небольшой задержкой.

Задняя панель планшета целиком выполнена из металла и в версии с поддержкой LTE (которая побывала у нас на тесте) дополняется небольшой пластиковой вставкой под антенны в верхней части корпуса.

Там же располагается основная 8-мегапиксельная камера — о ней подробнее немного позже.

Новый iPad тяжелее и гораздо толще Air 2 (478 грамм и 7,5 мм против 444 грамм и 6,1 мм в 4G-версиях). На фото видно, насколько старый планшет (сверху) тоньше нового:









Впрочем, критичным такое увеличение габаритов назвать нельзя. Разница видна лишь при прямом сравнении двух гаджетов и практически не ощущается при повседневном использовании.

К звуку претензий также нет. В новинке (как и в Air 2) установлено два мультимедийных динамика, которые звучат очень громко и чисто. Единственный минус — отсутствие стереоэффекта, ведь оба спикера расположены рядом на нижней грани устройства.





3,5-мм разъем для наушников остался на своем привычном месте в верхней части корпуса.

Экран немного хуже, чем в iPad Air 2

Основное различие между экранами iPad Air 2 и нового iPad — наличие в последнем небольшого воздушного зазора между защитным стеклом и матрицей. Поэтому создается ощущение, что изображение лежит не под пальцами, а как бы углублено в корпус. И это немного раздражает.





В остальном оба дисплея весьма схожи. У них одинаковая диагональ 9,7 дюйма и разрешение 2048 на 1536 точек (264 ppi). К четкости картинки вопросов нет — отдельные пиксели становятся едва заметны лишь при самом близком рассмотрении.



Новый iPad — справа.

Цветопередача у обоих аппаратов натуральная, искажения цвета не наблюдается даже под большим наклоном. При этом экран Air 2 немного «холоднее» дисплея нового iPad. Впрочем, при желании, цветовую температуру планшетов можно самостоятельно отрегулировать в настройках (с помощью опции Night Shift).

Максимальный уровень яркости немного выше у iPad 2017-го года, но большим преимуществом это не назовешь. В солнечную погоду информация на обоих экранах становится плохо различимой.

Схожая производительность

Новый iPad работает на чипе Apple A9 (который также используется в iPhone 6s/6s Plus) и оснащается 2 ГБ оперативной памяти. «Старичок» Air 2 довольствуется чипом A8X и также дополняется 2 ГБ оперативки.

Более подробные технические характеристики смотрите в сводной таблице ниже.





В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu Air 2 набирает порядка 100 000 баллов, а iPad (2017) — 125 000 очков. Разница значительная, но в реальной жизни ее практически не видно — приложения на обоих планшетах запускаются с одинаковой скоростью, интерфейс не подтормаживает.









В «тяжелой» игре WOT Blitz разницы в производительности также нет. На максимальных настройках графики оба гаджета выдают стабильные 55−60 fps даже в сценах с большим количеством визуальных эффектов — прекрасный результат!





Таким образом, по мощности у обоих планшетов практически полный паритет. Важно, что при больших нагрузках (в тех же 3D-играх) они почти не нагреваются.

Отличное время автономной работы

Apple обещает равное время автономной работы для двух планшетов — до 10 часов просмотра видео и интернет-серфинга при подключению к Сети по Wi-Fi.





Мы решили проверить автономность гаджетов «в полевых» условиях и посмотреть, на сколько процентов они разрядятся после просмотра полуторачасового Full HD-фильма на максимальной яркости экрана.

В результате уровень заряда нового iPad упал до 70%, а Air 2 — до 60%. Но необходимо учесть, что Air 2, участвовавший в тесте, используется уже на протяжении года. За это время уровень его автономности немного снизился, на что стоит сделать скидку.

В любом случае, при не самом интенсивном использовании гаджеты с легкостью смогут «прожить» два-три дня от одного полного заряда.

Вы ведь не будете фотографировать на планшет?

Основной фотомодуль нового iPad получил разрешение 8 Мп и при дневном свете способен выдать вполне неплохие снимки с правильной цветопередачей и достаточным уровнем детализации.

В ночное время суток качество фотографий ожидаемо падает. Мелкие объекты в кадре становятся плохо различимы, появляется большее количество шумов. Но ведь вы же не будете использовать свой 9,7-дюймовый планшет в качестве фотоаппарата?

Примеры фотографий, сделанных на iPad (2017):

























На фронтальной 1,2-мегапиксельной камере заострять внимание не будем. Она подойдет лишь для видеозвонков в мессенджерах или социальных сетях. Большего от нее ожидать не стоит.

Что в итоге?

iPad (2017) — очень сбалансированное устройство. У него отличная производительность, которой хватит еще на несколько лет вперед, емкая батарея, хороший (пускай и не идеальный) экран и громкие качественные динамики.

Его главным преимуществом выступает относительно невысокая цена. Младшая модификация с Wi-Fi и 32 ГБ постоянной памяти в Беларуси оценена 875 рублей — за эти деньги найти достойную альтернативу достаточно сложно.





Но все эти плюсы (кроме стоимости) есть и в iPad Air 2, который за несколько лет нахождения в продаже не утратил своей актуальности и до сих пор является одним из лучших планшетов на рынке. Поэтому переходить с него на iPad 2017-го года смысла нет — разницы вы просто не почувствуете.

Однако если вы — владелец более старых планшетов Apple или выбираете свой первый планшетный компьютер «яблочной» компании, то новый iPad (2017) будет отличным вариантом.