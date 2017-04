Несмотря на свою богатую историю, видеоигры до сих пор считаются в Беларуси занятием инфантильным и совершенно неподходящим для зрелого человека . Между тем, игровая индустрия давно перегнала Голливуд по мировой выручке, а средний возраст игроков во многих странах приближается к 30 годам.

Неудивительно, что кинозвезды, музыканты и другие знаменитости увлекаются видеоиграми помимо того, что смотрят фильмы, читают книги и путешествуют. Одним словом, живут полноценной жизнью, как все нормальные люди.

Ким Кардашьян





Помимо того, что Ким Кардашьян выкладывает откровенные селфи и старается не выходить из поля зрения таблоидов, она еще играет в видеоигры, в частности — в Call of Duty. В момент анонса Black Ops 2 она написала в «Твиттере», что с нетерпением ждет игру. Ей, конечно, не поверили, кто-то даже пошутил, что аккаунт взломали, но Ким ответила, что все серьезно и это не реклама.

Даже если это не так, то Ким Кардашьян все равно кое-что смыслит в видеоиграх, учитывая, что у нее есть собственная мобильная игра с нескромным и всеобъемлющим названием Kim Kardashian: Hollywood. В ней нужно причесывать и одевать своего персонажа в брендовые шмотки, позировать перед фоторепортерами, много путешествовать по миру и даже выходить замуж, чтобы добиться успеха в Голливуде.

Майкл Фелпс





Для многих это станет открытием, но даже 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию, который существенную часть жизни тратит на тренировки и соревнования, может увлекаться видеоиграми без потери сноровки.

Майкл Фелпс не только снялся в рекламе шутера Call of Duty: Infinite Warfare в 2016 году, но также много времени проводил за предыдущей игрой в серии, Black Ops 3, во время подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. По заверениям чемпиона, он мог спокойно провести 500 мультиплеерных матчей за две недели, что никак не влияло на его спортивные показатели.

С Майклом Фелпсом связана еще одна игровая история. В 2011 году для консоли Xbox 360 и сенсора Kinect вышла игра Michael Phelps: Push the Limit, где нужно было перед телевизором размахивать руками и делать вид, что вы умеете плавать не хуже самого Фелпса. Получилось ужасно.

Мила Кунис





Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис еще десять лет назад утверждала, что часто играет в World of Warcraft с ее тогдашним парнем Маколеем Калкиным.

С тех пор поменялось многое: WoW, как и Калкин, по большей части остались в прошлом, а новое увлечение актрисы — Call of Duty. При этом, сюжетная кампания и мультиплеер ее интересует постольку поскольку: большую часть времени Мила играет в зомби-режим и, как сама признается в интервью, делает это не ради результата, а просто по фану.

Дениел Крэйг



Самый высокооплачиваемый Джеймс Бонд в истории кинематографа (за последнюю роль актер получил почти 46 млн долларов плюс процент от сборов) оказался фанатом Xbox.

Дениел Крэйг признался, что ему нравится серия Halo, ведь там нужно стрелять в инопланетных захватчиков, что идеологически перекликается с ролью в фильме «Ковбои против пришельцев», где актер занимался примерно тем же.

Джессика Альба





До появления смартфонов и бурного развития индустрии мобильных игр признаком казуального геймера была консоль Wii от компании Nintendo. Это что-то среднее между спортивным тренажером и дополнением к телевизору, которое может запускать игры про Марио.

Джессику видеоигры как медиа-продукт особо не интересуют, но зато она с радостью играет в виртуальный теннис, бейсбол и боулинг. Такое времяпрепровождение актриса считает полезным, потому что оно фактически заменяет фитнесс и делает сжигание калорий веселым и увлекательным занятием.

Snoop Dogg





До недавнего времени рэпер Snoop Dogg был фанатом Xbox в целом и серии космо-шутеров Halo в частности. Он даже снимался вместе с другим хип-хоп-исполнителем LL Cool J в шутливом ролике Funny Or Die, где играл в Halo: Reach и соревновался в крутости с оппонентом.

Впрочем, 14 января 2016 года сервисы Xbox Live работали с перебоями, из-за чего невозможно было играть в мультиплеер. Snoop Dogg возмутился и записал гневное видео в Instagram, где грозился перейти на PlayStation 4. Через полтора месяца рэпер сдержал свое слово и опубликовал в «Твиттере» фотографию с двумя PS4.

К слову, во время презентации шутера Battlefield 1 на выставке E3 2016 в Лос-Анджелесе рэпер играл в мультиплеерный матч на ПК с геймпадом (хотя у остальных была клавиатура и мышь) и время от времени потягивал самокрутку с марихуаной (потому что мог).

Внимательные зрители заметили, что Snoop Dog не особо эффективно действует на поле боя: ходит взад-вперед в окопе и даже не собирается в кого бы то ни было стрелять . Смотреть на это можно бесконечно.

Меган Фокс





Звезда «Трансформеров» начала свою игровую биографию с консоли Super Nintendo Entertainment System и совершенно безобидного платформера Aladdin, но по-настоящему прониклась видеоиграми после Mortal Kombat.

Особенно ей понравился кроссовер Mortal Kombat vs. DC Universe — тот, где Супермен, Бэтмен и другие герои комиксов яростно втаптывают в уличную плитку персонажей популярного файтинга. В отрыве от жестоких игр Меган Фокс не прочь сыграть пару уровней в Guitar Hero, в которой нужно в такт нажимать кнопки на специальном контроллере-гитаре.

Робин Уильямс





Робин Уильямс, учитель года по версии «Общества мертвых поэтов» и самый доброжелательный робот по имени Эндрю, при жизни любил видеоигры. Яркое тому подтверждение — дочь Зельда, названная в честь героини серии ролевых игр Legend of Zelda, которые в разное время выходили на консолях Nintendo.

Несмотря на восхитительную карьеру актера и талант комедианта, у Робина не всегда все складывалось хорошо, и видеоигры часто поднимали ему настроение. Известно, что Уильямс любил Call of Duty, Half-Life 2, Battlefield и World of Warcraft.

Разработчики последней даже включили в игру персонажа-джинна после смерти актера (в свое время Уильямс озвучивал Джинна в диснеевском мультфильме «Аладдин»).

Вин Дизель





Вин Дизель не только снимается в дорогих блокбастерах, но также в свободное время играет в настольную Dungeons & Dragons на популярном YouTube-канале Geek & Sundry . Актер признается, что вырос на этой игре и в том числе из-за нее обратил внимание на World of Warcraft, хотя другие видеоигры его не интересуют.

При этом, Вин Дизель основал в 2002 году компанию Tigon Games, которая долгое время выпускала игры с актером в главной роли. Среди них три стелс-экшена по мотивам «Хроник Риддика» и автомобильный экшен The Wheelman, который смахивает на бюджетную игровую адаптацию любого из последних «Форсажей».

По-настоящему хорошей игрой получилась только The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay — да и то, только потому что в разработке участвовала шведская студия Starbreeze.