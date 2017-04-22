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Ким Кардашьян - Call of Duty, Меган Фокс - Mortal Kombat: какие игры любят знаменитости
23.04.2017 08:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Несмотря на свою богатую историю, видеоигры до сих пор считаются в Беларуси занятием инфантильным и
Неудивительно, что кинозвезды, музыканты и другие знаменитости увлекаются видеоиграми помимо того, что смотрят фильмы, читают книги и путешествуют. Одним словом, живут полноценной жизнью, как все нормальные люди.
Ким Кардашьян
Помимо того, что Ким Кардашьян выкладывает откровенные селфи и старается не выходить из поля зрения таблоидов, она еще играет в видеоигры, в частности — в Call of Duty. В момент анонса Black Ops 2 она написала в «Твиттере», что с нетерпением ждет игру. Ей, конечно, не поверили, кто-то даже пошутил, что аккаунт взломали, но Ким ответила, что все серьезно и это не реклама.
Даже если это не так, то Ким Кардашьян все равно кое-что смыслит в видеоиграх, учитывая, что у нее есть собственная мобильная игра с нескромным и всеобъемлющим названием Kim Kardashian: Hollywood. В ней нужно причесывать и одевать своего персонажа в брендовые шмотки, позировать перед фоторепортерами, много путешествовать по миру и даже выходить замуж, чтобы добиться успеха в Голливуде.
Майкл Фелпс
Для многих это станет открытием, но даже 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию, который существенную часть жизни тратит на тренировки и соревнования, может увлекаться видеоиграми без потери сноровки.
Майкл Фелпс не только снялся
С Майклом Фелпсом связана еще одна игровая история. В 2011 году для консоли Xbox 360 и сенсора Kinect вышла игра Michael Phelps: Push the Limit, где нужно было перед телевизором размахивать руками и делать вид, что вы умеете плавать не хуже самого Фелпса. Получилось ужасно.
Мила Кунис
Американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис еще десять лет назад утверждала, что часто играет в World of Warcraft с ее тогдашним парнем Маколеем Калкиным.
С тех пор поменялось многое: WoW, как и Калкин, по большей части остались в прошлом, а новое увлечение актрисы — Call of Duty. При этом, сюжетная кампания и мультиплеер ее интересует постольку поскольку: большую часть времени Мила играет в зомби-режим и, как сама признается в интервью, делает это не ради результата, а просто по фану.
Дениел Крэйг
Дениел Крэйг признался, что ему нравится серия Halo, ведь там нужно стрелять в инопланетных захватчиков, что идеологически перекликается с ролью в фильме «Ковбои против пришельцев», где актер занимался примерно тем же.
Джессика Альба
До появления смартфонов и бурного развития индустрии мобильных игр признаком казуального геймера была консоль Wii от компании Nintendo. Это что-то среднее между спортивным тренажером и дополнением к телевизору, которое может запускать игры про Марио.
Джессику видеоигры как медиа-продукт особо не интересуют, но зато она с радостью играет в виртуальный теннис, бейсбол и боулинг. Такое времяпрепровождение актриса считает полезным, потому что оно фактически заменяет фитнесс и делает сжигание калорий веселым и увлекательным занятием.
Snoop Dogg
До недавнего времени рэпер Snoop Dogg был фанатом Xbox в целом и серии космо-шутеров Halo в частности. Он даже снимался вместе с другим хип-хоп-исполнителем LL Cool J в шутливом ролике Funny Or Die, где играл в Halo: Reach и соревновался в крутости с оппонентом.
Впрочем, 14 января 2016 года сервисы Xbox Live работали с перебоями, из-за чего невозможно было играть в мультиплеер. Snoop Dogg возмутился и записал гневное видео в Instagram, где грозился перейти на PlayStation 4. Через полтора месяца рэпер сдержал свое слово и опубликовал в «Твиттере» фотографию с двумя PS4.
К слову, во время презентации шутера Battlefield 1 на выставке E3 2016 в Лос-Анджелесе рэпер играл в мультиплеерный матч на ПК с геймпадом (хотя у остальных была клавиатура и мышь) и время от времени потягивал самокрутку с марихуаной (потому что мог).
Внимательные зрители заметили, что Snoop Dog не особо эффективно действует на поле боя: ходит взад-вперед в окопе
Меган Фокс
Звезда «Трансформеров» начала свою игровую биографию с консоли Super Nintendo Entertainment System и совершенно безобидного платформера Aladdin, но по-настоящему прониклась видеоиграми после Mortal Kombat.
Особенно ей понравился кроссовер Mortal Kombat vs. DC Universe — тот, где Супермен, Бэтмен и другие герои комиксов яростно втаптывают в уличную плитку персонажей популярного файтинга. В отрыве от жестоких игр Меган Фокс не прочь сыграть пару уровней в Guitar Hero, в которой нужно в такт нажимать кнопки на специальном контроллере-гитаре.
Робин Уильямс
Робин Уильямс, учитель года по версии «Общества мертвых поэтов» и самый доброжелательный робот по имени Эндрю, при жизни любил видеоигры. Яркое тому подтверждение — дочь Зельда, названная в честь героини серии ролевых игр Legend of Zelda, которые в разное время выходили на консолях Nintendo.
Несмотря на восхитительную карьеру актера и талант комедианта, у Робина не всегда все складывалось хорошо, и видеоигры часто поднимали ему настроение. Известно, что Уильямс любил Call of Duty, Half-Life 2, Battlefield и World of Warcraft.
Разработчики последней даже включили в игру персонажа-джинна после смерти актера (в свое время Уильямс озвучивал Джинна в диснеевском мультфильме «Аладдин»).
Вин Дизель
Вин Дизель не только снимается в дорогих блокбастерах, но также в свободное время играет в настольную Dungeons & Dragons
При этом, Вин Дизель основал в 2002 году компанию Tigon Games, которая долгое время выпускала игры с актером в главной роли. Среди них три стелс-экшена по мотивам «Хроник Риддика» и автомобильный экшен The Wheelman, который смахивает на бюджетную игровую адаптацию любого из последних «Форсажей».
По-настоящему хорошей игрой получилась только The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay — да и то, только потому что в разработке участвовала шведская студия Starbreeze.
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Несмотря на свою богатую историю, видеоигры до сих пор считаются в Беларуси занятием инфантильным и совершенно неподходящим для зрелого человека. Между тем,...
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