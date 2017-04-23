МИНСК, 23 апр — Sputnik. Зонд Cassini ("Кассини") сфотографировал Землю через кольцо Сатурна. Это одна из его прощальных карточек — 26 апреля он пройдет через кольца планеты-гиганта с тем, чтобы меньше чем через полгода навсегда исчезнуть в нем.

Окончательный маршрут "Кассини" начался в пятницу вечером с 127-го и последнего пролета мимо Титана. При ближайшем приближении "Кассини" пролетел на расстоянии в 979 километрах от Луны на скорости 21 000 км/час.

На снимке хорошо видна Земля и одно из колец. Находясь у Сатурна, зонд может делать снимки, которые были большой редкостью, когда он находился близко от Земли. Можно рассмотреть не только нашу планету, но и ее спутник — Луну.

Последние мгновения жизни знаменитого космического аппарата Cassini, успех которого помог восстановить престиж космической программы NASA, руководители миссии назвали Гранд-финалом ("Финал оперы").

Руководители миссии отметили, что "Кассини" будет умирать с "закрытыми глазами" — камеры зонда будут отключены, и мы не увидим фотографий его последних моментов жизни, ведь он будет лететь навстречу своей гибели со скоростью 33 километра в секунду, из-за чего все фотографии будут размазаны.