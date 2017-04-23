﻿ В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой

24.04.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пользователь Twitter @VenyaGeskin1 опубликовал фотографии, на которых, как он утверждает, изображен производственный макет будущих смартфонов Apple — iPhone 8.

Это уже не первая подобная «утечка», н она сей раз она выглядит более-менее правдоподобно. Как и ожидалось, гаджет получит двойную основную камеру, расположенную вертикально. Кроме того, утверждается, что у смартфона будет двойной фронтальный модуль, а сканер отпечатков останется на привычном месте — под экраном.

В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой
В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой

В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой
В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой

По словам пользователя, опубликовавшего фотографии, толщина iPhone 8 останется на текущем уровне — 7,1 мм, у него по-прежнему будет порт Lightning, и камера всё так же будет выступать над задней крышкой. При этом iPhone 8 получит металлические торцы и слегка закругленное 2,5D стекло, закрывающее фронтальную и заднюю панель.

В Сети появились "живые" фотографии макета iPhone 8 с двойной камерой

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь Twitter @VenyaGeskin1 опубликовал фотографии, на которых, как он утверждает, изображен производственный макет будущих смартфонов Apple — iPhone 8.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Земля через кольцо Сатурна – что сфотографировал Cassini напоследок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика