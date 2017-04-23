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Популярный "Яндекс.Навигатор" станет частично платным

24.04.2017 14:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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«Яндекс» собирается брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который использует сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Яндексе».

Популярный "Яндекс.Навигатор" станет частично платным

Тестирование нового формата начнется в этом году, подготовка стартует 1 мая — сначала в «Навигаторе», а через некоторое время и в «Картах». Чтобы использовать навигационные сервисы в коммерческих целях, потребуется специальная лицензия. Об условиях использования лицензий расскажут после тестирования.

«История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов», — отметили в компании.

Аудитория «Навигатора» в России, по данным «Яндекса», в марте составила 11,5 миллиона человек, всего мобильными приложениями геосервисов российской компании воспользовались 21,9 миллиона.

Модель будет аналогична той, которая действует в API (интерфейс программирования приложений) «Карт» для бизнеса, позволяющем использовать картографические данные и технологии «Яндекса» в сторонних проектах. Это означает, что есть бесплатные лимиты, а платное использование и функциональность настраиваются под клиента и его задачи.

 
 
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«Яндекс» собирается брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который использует сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты»...

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