Компания SK Hynix представила память GDDR6 для видеокарт. Чипы объемом 1 ГБ характеризуются производительностью 16 Гбит/с на контакт, что делает их самыми производительными в сегменте.

Массовое производство новой памяти запланировано на начало 2018 года. Где-то в это же время могут быть представлены новые флагманские видеокарты с 384-разрядной шиной и пропускной способностью до 786 ГБ/с.

Память GDDR6 вдвое быстрее по сравнению с GDDR5 и потребляет на 10% меньше энергии. Ожидается, что она быстро заменит память GDDR5 и GDDR5X в устройствах премиального сегмента.





Согласно оценке аналитической компании Gartner, сегодня среднестатистический компьютер имеет 2,2 ГБ графической памяти, а к 2021 году ее емкость возрастет до 4,1 ГБ. При этом флагманские ускорители уже оснащаются 8 ГБ памяти.