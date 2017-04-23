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Windows 10 Cloud анонсируют 2 мая

24.04.2017 12:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация операционной системы Windows 10 Cloud состоится 2 мая. В этот же день могут быть представлены первые устройства на ее основе.

Новая система предназначена для маломощных устройств, потенциальными покупателями которых являются студенты. Базовый компьютер на ее основе должен иметь четырехъядерный процессор Intel Celeron, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ твердотельной памяти и аккумулятор емкостью от 40 Вт*ч. Стоимость такого ноутбука не должна превышать $300.

Windows 10 Cloud анонсируют 2 мая

Windows 10 Cloud призвана составить конкуренцию Chrome OS от Google. Приложения для нее будут доступны только в магазине Windows Store. Обычные Win32-программы она не поддерживает.

Многие журналисты и аналитики рассматривают Windows 10 Cloud в качестве преемницы неудачной Windows RT, которая обошлась Microsoft в $1 миллиард убытков.

 
 
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Презентация операционной системы Windows 10 Cloud состоится 2 мая. В этот же день могут быть представлены...

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