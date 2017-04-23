Компания Activision официально анонсировала шутер Call of Duty: WWII, разработкой которого занимается студия Sledgehammer Games. Дебютный трейлер будет представлен 26 апреля. В этот же день ожидаются первые подробности об игре, сообщает InGame.

Действие Call of Duty: WWII будет происходить в период Второй мировой войны. Разработчики обещают правдоподобную графику, постановку уровня блокбастера, а также знаменитые исторические события, среди которых высадка в Нормандии. Также игра порадует мультиплеером и кооперативным режимом с оригинальной историей.





Call of Duty: WWII поступит в продажу 3 ноября 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Пользователи, оформившие предварительный заказ на игру, получат доступ к приватному бета-тестированию.