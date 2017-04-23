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Ноутбуки с ARM-процессорами выйдут в четвертом квартале
24.04.2017 12:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В конце прошлого года компания Microsoft показала ARM-версию операционной системы Windows 10, которая позволяет запускать на устройствах с топовыми процессорами Qualcomm обычные компьютерные программы вроде Photoshop. Выйдет данная система в четвертом квартале текущего года. Тогда же появятся первые устройства на ее основе. Об этом сообщил генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф.
Некоторые производители уже готовят к выпуску ноутбуки с процессорами Qualcomm Snapdragon 835, которые порадуют высоким временем автономной работы и доступом к популярным программам. Также такие компьютеры могут быть дешевле своих x86-аналогов.
Новая система также будет установлена на смартфон Surface Phone, который Microsoft планирует продавать корпоративным пользователям в качестве незаменимого помощника в командировках.
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В конце прошлого года компания Microsoft показала ARM-версию операционной системы Windows 10, которая позволяет...
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