В конце прошлого года компания Microsoft показала ARM-версию операционной системы Windows 10, которая позволяет запускать на устройствах с топовыми процессорами Qualcomm обычные компьютерные программы вроде Photoshop. Выйдет данная система в четвертом квартале текущего года. Тогда же появятся первые устройства на ее основе. Об этом сообщил генеральный директор Qualcomm Стив Молленкопф.





Некоторые производители уже готовят к выпуску ноутбуки с процессорами Qualcomm Snapdragon 835, которые порадуют высоким временем автономной работы и доступом к популярным программам. Также такие компьютеры могут быть дешевле своих x86-аналогов.

Новая система также будет установлена на смартфон Surface Phone, который Microsoft планирует продавать корпоративным пользователям в качестве незаменимого помощника в командировках.