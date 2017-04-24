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Новый бот в Telegram показывает, как девушки выглядят без макияжа

25.04.2017 14:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Telegram появился бот True Face, «предполагающий», как девушки могут выглядят без макияжа. Кроме того, с его помощью можно сделать макияж человеку на фотографии, пишет lifehacker.ru.

Новый бот в Telegram показывает, как девушки выглядят без макияжа

Чтобы воспользоваться ботом, в мессенджере достаточно ввести в поиск @true_face_bot. Когда откроете диалог, машина предложит вам прислать фото и после его загрузки выбрать одну из двух функций: снять или нанести макияж.

Благодаря нейросетям и машинному обучению бот «смоет» косметику или «накрасит» лицо на предоставленной фотографии. И выдаст сравнение «до» и «после».

Новинку запустили разработчики приложения Magic, о чем в своем инстаграм-аккаунте сообщил известный медиаменеджер Ашот Габрелянов. Программа известна анимированными стикерами, которые получаются из коротких видеороликов с пользователем, и в ней функция мейкапа уже была запущена ранее.

Новый бот в Telegram показывает, как девушки выглядят без макияжа

Разработчики тестировали возможности нейросетей в сфере автоматического нанесения и снятия макияжа на фото и случайно добавили функцию в пользовательскую версию. В Telegram же True Face внедрили для популяризации Magic и фидбека от пользователей: актуален ли «визажист» в приложении.

Как написал сам Габрелянов, «очень полезная опция могла бы быть для Tinder», чтобы не было сюрпризов при знакомствах в Cети.

 
 
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