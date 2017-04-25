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Китайские инженеры показали, как угнать автомобиль с помощью двух раций
26.04.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Группа исследователей из пекинской компании Qihoo 360 показала эффективный способ угона автомобиля при помощи двух раций. Об этом рассказывает
Для демонстрации угона сотрудники компании использовали две рации по 11 долларов за каждую. Им понадобилось всего 30 секунд. Они подчеркивают, что способ является одним из самых быстрых и бюджетных.
Для угона первый человек должен находиться рядом с ключами владельца автомобиля, а другой в это время стоять около машины. Рация, находящаяся рядом с автомобилем, имитирует сигнал, активирующий систему доступа в автомобиль без ключа. Система начинает искать код подтверждения, а первая рация транслирует сигнал второй рации. Та передает сигнал на ключ, а ключ отправляет код.
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В итоге сигнал с первой рации поступает автомобилю, двери открываются и запускается мотор. «При атаке используется два устройства, чтобы расширить диапазон брелока», — объясняют в компании.
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Группа исследователей из пекинской компании Qihoo 360 показала эффективный способ угона автомобиля при помощи двух раций. Об этом рассказывает TJournal со ссылкой на...
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