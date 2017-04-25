Группа исследователей из пекинской компании Qihoo 360 показала эффективный способ угона автомобиля при помощи двух раций. Об этом рассказывает TJournal со ссылкой на Wired .



Изображение: Qihoo 360 Team Unicorn / wired.com

Для демонстрации угона сотрудники компании использовали две рации по 11 долларов за каждую. Им понадобилось всего 30 секунд. Они подчеркивают, что способ является одним из самых быстрых и бюджетных.

Для угона первый человек должен находиться рядом с ключами владельца автомобиля, а другой в это время стоять около машины. Рация, находящаяся рядом с автомобилем, имитирует сигнал, активирующий систему доступа в автомобиль без ключа. Система начинает искать код подтверждения, а первая рация транслирует сигнал второй рации. Та передает сигнал на ключ, а ключ отправляет код.

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В итоге сигнал с первой рации поступает автомобилю, двери открываются и запускается мотор. «При атаке используется два устройства, чтобы расширить диапазон брелока», — объясняют в компании.