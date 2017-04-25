Житель США пожаловался в городскую администрацию на недостаток в работе светофоров, но получил штраф за «инженерную практику без регистрации». Об этом рассказало издание Motherboard .



Матс Ярлстрем. Изображение: motherboard.vice.com

Инженер-электроник Матс Ярлстрем из американского городка Бивертон уже четыре года борется с чиновниками из-за работы светофоров. В 2013 году его жену оштрафовали за проезд на красный свет. На протяжении года Ярлстрем засекал продолжительность каждого из сигналов светофора и следил за камерами фотофиксации.

Он пришел к выводу, что желтый сигнал светофора горит «недостаточно долго». Автомобили, которые поворачивали на желтый свет, соблюдая правила, снижали скорость. Из-за этого они не успевали пересечь перекресток и попадали на камеры фотофиксации.

Ярлстрем выяснил, что в основе работы городских светофоров — расчеты из научной работы, опубликованной в 1959 году, которые «слишком упрощены для современного мира». Он провел собственные расчеты того, как долго должен гореть каждый из сигналов светофора.



Один из графиков, построенных Ярлстремом. Изображение: motherboard.vice.com

В 2014 году Ярлстрем подал суд на городскую администрацию, но дело оставили без рассмотрения, так как мужчина не смог доказать полученный от светофоров ущерб. В 2015 году он отправил письмо в Технический совет штата Орегон, где предложил свои расчеты. Правда, вникать в них никто не стал: Ярлстрем в своем письме написал «Я инженер».

В ответе из Совета говорилось, что в штате запрещена инженерная практика без регистрации. Называя себя в письмах «инженер» и «инженер-электроник», Ярлстрем нарушил закон. Совет запретил ему публиковать свои расчеты и оштрафовал на 500 долларов.

Теперь Ярлстрем хочет судиться с Техническим советом. По его мнению, чиновники нарушили Первую поправку к Конституции США, которая предусматривает свободу слова. К тому же мужчина утверждает, что его расчеты нельзя считать инженерной практикой. «Я не работаю инженером, я просто использую базовую математику и физику, законы движения Ньютона, чтобы делать расчеты и рассказать о том, что я нашел», — утверждает он.