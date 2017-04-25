﻿ Американца оштрафовали на 500 долларов за слова "Я инженер". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американца оштрафовали на 500 долларов за слова "Я инженер"

26.04.2017 12:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Житель США пожаловался в городскую администрацию на недостаток в работе светофоров, но получил штраф за «инженерную практику без регистрации». Об этом рассказало издание Motherboard.

Американца оштрафовали на 500 долларов за слова "Я инженер"
Матс Ярлстрем. Изображение: motherboard.vice.com

Инженер-электроник Матс Ярлстрем из американского городка Бивертон уже четыре года борется с чиновниками из-за работы светофоров. В 2013 году его жену оштрафовали за проезд на красный свет. На протяжении года Ярлстрем засекал продолжительность каждого из сигналов светофора и следил за камерами фотофиксации.

Он пришел к выводу, что желтый сигнал светофора горит «недостаточно долго». Автомобили, которые поворачивали на желтый свет, соблюдая правила, снижали скорость. Из-за этого они не успевали пересечь перекресток и попадали на камеры фотофиксации.

Ярлстрем выяснил, что в основе работы городских светофоров — расчеты из научной работы, опубликованной в 1959 году, которые «слишком упрощены для современного мира». Он провел собственные расчеты того, как долго должен гореть каждый из сигналов светофора.

Американца оштрафовали на 500 долларов за слова "Я инженер"
Один из графиков, построенных Ярлстремом. Изображение: motherboard.vice.com

В 2014 году Ярлстрем подал суд на городскую администрацию, но дело оставили без рассмотрения, так как мужчина не смог доказать полученный от светофоров ущерб. В 2015 году он отправил письмо в Технический совет штата Орегон, где предложил свои расчеты. Правда, вникать в них никто не стал: Ярлстрем в своем письме написал «Я инженер».

В ответе из Совета говорилось, что в штате запрещена инженерная практика без регистрации. Называя себя в письмах «инженер» и «инженер-электроник», Ярлстрем нарушил закон. Совет запретил ему публиковать свои расчеты и оштрафовал на 500 долларов.

Теперь Ярлстрем хочет судиться с Техническим советом. По его мнению, чиновники нарушили Первую поправку к Конституции США, которая предусматривает свободу слова. К тому же мужчина утверждает, что его расчеты нельзя считать инженерной практикой. «Я не работаю инженером, я просто использую базовую математику и физику, законы движения Ньютона, чтобы делать расчеты и рассказать о том, что я нашел», — утверждает он.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель США пожаловался в городскую администрацию на недостаток в работе светофоров, но получил штраф за «инженерную практику без регистрации». Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Жаркие 40-е: как появились акваланг, микроволновка и фотоаппарат Polaroid
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика