Самый быстрый серийный истребитель-перехватчик в мире МиГ-31 разбился в Читинском районе Забайкальского края, сообщает РИА Новости.



МиГ-31. Фото: popmeh.ru

Самолет упал в 12.05 по минскому времени во время выполнения планового учебного полета в районе полигона «Телемба» республики Бурятия.

Самолет принадлежал одному из соединений Восточного военного округа. На борту самолета находилось двое летчиков, которые смогли катапультироваться. Авария произошла в безлюдном месте, жизни экипажа ничего не угрожает.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способный развивать скорость в 3000 км/ч. Созданный 41 год назад, он до сих пор является самым скоростным и высотным боевым самолетом в мире.

МиГ-31 принят на вооружение в 1981 году. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Его мощный радиолокационный комплекс позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами.