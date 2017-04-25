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В России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
26.04.2017 13:11 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Самый быстрый серийный истребитель-перехватчик в мире МиГ-31 разбился в Читинском районе Забайкальского края,
Самолет упал в 12.05 по минскому времени во время выполнения планового учебного полета в районе полигона «Телемба» республики Бурятия.
Самолет принадлежал одному из соединений Восточного военного округа. На борту самолета находилось двое летчиков, которые смогли катапультироваться. Авария произошла в безлюдном месте, жизни экипажа ничего не угрожает.
МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способный развивать скорость в 3000 км/ч. Созданный 41 год назад, он до сих пор
МиГ-31 принят на вооружение в 1981 году. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Его мощный радиолокационный комплекс позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами.
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Самый быстрый серийный истребитель-перехватчик в мире МиГ-31 разбился в Читинском районе Забайкальского края, сообщает РИА Новости.
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