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Создатели FaceApp извинились за отбеливание чернокожих
26.04.2017 14:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Популярное мобильное приложение FaceApp уличили в том, что оно делает чернокожих пользователей светлее - разработчикам пришлось извиниться, рассказывает
Сервис FaceApp использует нейронные сети, чтобы изменить вид лица на фотографии. Он может добавить улыбку или заставить пользователя выглядеть старше или моложе.
Есть и фильтр «Горячий», который обещает сделать лицо более привлекательным. Правда, кожу негров эта функция высветляет. «Это приложение, похоже, чертовски расистское. Но по крайней мере я нахальный», — написал один из пользователей Twitter.
«Мы глубоко сожалеем об этой, безусловно, серьезной проблеме, — сказал изданию Ярослав Гончаров, создатель и генеральный директор FaceApp. — Это неблагоприятный побочный эффект нейронной сети, которая лежит в основе сервиса. Он вызван смещением в выборке фотографий, на которых нейросеть проходила обучение, а не преднамеренным поведением».
Разработчики пообещали полностью исправить работу функции. Сейчас она еще доступна, но переименована в «spark» («искра»).
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Популярное мобильное приложение FaceApp уличили в том, что оно делает чернокожих пользователей светлее - разработчикам пришлось извиниться, рассказывает The Guardian.
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