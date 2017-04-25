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Создатели FaceApp извинились за отбеливание чернокожих

26.04.2017 14:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Популярное мобильное приложение FaceApp уличили в том, что оно делает чернокожих пользователей светлее - разработчикам пришлось извиниться, рассказывает The Guardian.

Создатели FaceApp извинились за отбеливание чернокожих
Изображение: Shahquelle L.‏ / twitter.com

Сервис FaceApp использует нейронные сети, чтобы изменить вид лица на фотографии. Он может добавить улыбку или заставить пользователя выглядеть старше или моложе.

Есть и фильтр «Горячий», который обещает сделать лицо более привлекательным. Правда, кожу негров эта функция высветляет. «Это приложение, похоже, чертовски расистское. Но по крайней мере я нахальный», — написал один из пользователей Twitter.

«Мы глубоко сожалеем об этой, безусловно, серьезной проблеме, — сказал изданию Ярослав Гончаров, создатель и генеральный директор FaceApp. — Это неблагоприятный побочный эффект нейронной сети, которая лежит в основе сервиса. Он вызван смещением в выборке фотографий, на которых нейросеть проходила обучение, а не преднамеренным поведением».

Разработчики пообещали полностью исправить работу функции. Сейчас она еще доступна, но переименована в «spark» («искра»).

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Популярное мобильное приложение FaceApp уличили в том, что оно делает чернокожих пользователей светлее - разработчикам пришлось извиниться, рассказывает The Guardian.

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